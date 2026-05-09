Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

proje okul müdürlerine bir soru?


09 Mayıs 2026 21:53
proje okul müdürlerine bir soru?
proje okulu tercih verdik, dün itibari ile de sonlandı ve onaylandı. bundan sonraki süreç? puan üstünlüğüne göre mi arama oluyor? bizzati okul müdürleri mebbisten okulunu tercih edenleri görüp çağırıp dilekçe mi alıyor yoksa direkt mebbis üzerinden kabul edip onaylıyor mu? nasıl oluyor bu iş? nasıl yerleştirmeler yapılıyor?

NidaOgr
Aday Memur
09 Mayıs 2026 22:28

Görevim okulu müdürü değil ama süreci bilen biri olarak cevap veriyorum:

-Puanın önemi yok. Puan; bekledikçe artan bir şey, nitelik için bir anlam ifade etmiyor.

-Müdür kendi okulunu sizin tercih ettiğinizi görür ama çağırmaz. Çağırmasına gerek yok. Dilekçeye falan da gerek yok. Ama bazı müdürler, okuluna yeni gelecek öğretmen hakkında detaylı bilgi almak ve birlikte çalışacağı öğretmeni tanımak için görüşmek isteyebilir. Normalde prosedürde böyle bir şey yok. Sizi çağırdığında birlikte çalışmak istese de istemese de tek karar verecek olan o değil. İlçede komisyon var. İl merkezinde komisyon var. Bakanlıkta komisyon var. Komisyon karar veriyor.

-Yerleştirmeler; ilçe, il ve bakanlıktaki komisyon tarafından yapılıyor. Müdürün istediği kişiyi ilçe istemeyebilir. İlçenin istediği kişiyi il istemeyebilir. Hepsinin olacak dediği kişiyi bakanlık ret edip başka birini seçebilir. Kısaca öğretmenin niteliğine bakılıyor.

Not: Sendika ve tanıdık araya koymaya çalışanların çoğu geçen yıl yerleşememiş, yaptıkları baskı ters etki yapmış. İlçe ve il komisyonu hak eden kişiyi yerleştirmiş. Komisyonlar da haklı. Çünkü tercih eden öğretmenlerin profilini MEB görüyor. Proje okuluna niteliksiz birini yerleştirdiklerinde MEB'e hesap verecekler.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.Karşılıklı il içi tayin mümkün mü?Okul teftişinde tutanak tutulduEk ders yatan oldu mu?2026-2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları KılavuzuRehberlikçinin teneffuslerde ve öğlen aralarında odasında durmamasıYayınevinin para ödediği soruları müdür beğenmiyorMüdür yardımcıları öğretmenin üst amiri sayılır mı?Proje okulu ve il içi tayin durumuNisan ayı enflasyon oranı 4.18

Sözlük

odtüde bayrağa saldırı 6 otuzbeş adet alarm kurup yine de sabah uyanamayan memur 2 günaydın sözlük 2 mutlaka izlemelisin dediğiniz film. 1 günün filmi 3 Galatasaray 1 hossein sotoodeh 1 Hantavirüs 1 iran filmleri 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımıBuruk: 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmazDev maçta gülen taraf TrabzonsporFenerbahçe rahat kazandıSüper Lig'de küme düşen 2 takım kesinleşti!

Editörün Seçimi

Temmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddiEminevime girilir mi?