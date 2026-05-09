Proje okulu atamaları puan üstünlüğüne göre mi?


09 Mayıs 2026 21:53
Proje okulu atamaları puan üstünlüğüne göre mi?

proje okulu tercih verdik, dün itibari ile de sonlandı ve onaylandı. bundan sonraki süreç? puan üstünlüğüne göre mi arama oluyor? bizzati okul müdürleri mebbisten okulunu tercih edenleri görüp çağırıp dilekçe mi alıyor yoksa direkt mebbis üzerinden kabul edip onaylıyor mu? nasıl oluyor bu iş? nasıl yerleştirmeler yapılıyor?


NidaOgr
Aday Memur
09 Mayıs 2026 22:28

Görevim okulu müdürü değil ama süreci bilen biri olarak cevap veriyorum:

-Puanın önemi yok. Puan; bekledikçe artan bir şey, nitelik için bir anlam ifade etmiyor.

-Müdür kendi okulunu sizin tercih ettiğinizi görür ama çağırmaz. Çağırmasına gerek yok. Dilekçeye falan da gerek yok. Ama bazı müdürler, okuluna yeni gelecek öğretmen hakkında detaylı bilgi almak ve birlikte çalışacağı öğretmeni tanımak için görüşmek isteyebilir. Normalde prosedürde böyle bir şey yok. Sizi çağırdığında birlikte çalışmak istese de istemese de tek karar verecek olan o değil. İlçede komisyon var. İl merkezinde komisyon var. Bakanlıkta komisyon var. Komisyon karar veriyor.

-Yerleştirmeler; ilçe, il ve bakanlıktaki komisyon tarafından yapılıyor. Müdürün istediği kişiyi ilçe istemeyebilir. İlçenin istediği kişiyi il istemeyebilir. Hepsinin olacak dediği kişiyi bakanlık ret edip başka birini seçebilir. Kısaca öğretmenin niteliğine bakılıyor.

Not: Sendika ve tanıdık araya koymaya çalışanların çoğu geçen yıl yerleşememiş, yaptıkları baskı ters etki yapmış. İlçe ve il komisyonu hak eden kişiyi yerleştirmiş. Komisyonlar da haklı. Çünkü tercih eden öğretmenlerin profilini MEB görüyor. Proje okuluna niteliksiz birini yerleştirdiklerinde MEB'e hesap verecekler.


melanitramp
Aday Memur
10 Mayıs 2026 03:34
elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz

yorgunh
Aday Memur
10 Mayıs 2026 13:07

????

melanitramp, 12 saat önce
elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz

melanitramp
Aday Memur
10 Mayıs 2026 13:19
konu başlığım da değiştirilmiş Ne sebep Ne alaka anlatmadan kafaya göre işlem İyi walla hiç bi yerde kendini ifade özgürlüğü yok! biz nasıl derman bulacağız açaba?

furkan ak
Aday Memur
10 Mayıs 2026 14:10

Nitelik demiş arkadas. Allah askına bırakın bu söylemleri. Geçen sene yasadıklarımız ortada tamamen müfürlerin keyfi atamaları. Şimdi müdürlerin etkisi biraz daha azaltılmış. Ama ilçenin veya ilin bi öğrermeni tanıması imkansız. Neye göre yapılacak yine bi muamma.

