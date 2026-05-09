Proje okulu atamaları puan üstünlüğüne göre mi?

Görevim okulu müdürü değil ama süreci bilen biri olarak cevap veriyorum:

-Puanın önemi yok. Puan; bekledikçe artan bir şey, nitelik için bir anlam ifade etmiyor.

-Müdür kendi okulunu sizin tercih ettiğinizi görür ama çağırmaz. Çağırmasına gerek yok. Dilekçeye falan da gerek yok. Ama bazı müdürler, okuluna yeni gelecek öğretmen hakkında detaylı bilgi almak ve birlikte çalışacağı öğretmeni tanımak için görüşmek isteyebilir. Normalde prosedürde böyle bir şey yok. Sizi çağırdığında birlikte çalışmak istese de istemese de tek karar verecek olan o değil. İlçede komisyon var. İl merkezinde komisyon var. Bakanlıkta komisyon var. Komisyon karar veriyor.

-Yerleştirmeler; ilçe, il ve bakanlıktaki komisyon tarafından yapılıyor. Müdürün istediği kişiyi ilçe istemeyebilir. İlçenin istediği kişiyi il istemeyebilir. Hepsinin olacak dediği kişiyi bakanlık ret edip başka birini seçebilir. Kısaca öğretmenin niteliğine bakılıyor.

Not: Sendika ve tanıdık araya koymaya çalışanların çoğu geçen yıl yerleşememiş, yaptıkları baskı ters etki yapmış. İlçe ve il komisyonu hak eden kişiyi yerleştirmiş. Komisyonlar da haklı. Çünkü tercih eden öğretmenlerin profilini MEB görüyor. Proje okuluna niteliksiz birini yerleştirdiklerinde MEB'e hesap verecekler.