Şarktan Çıkacak Olan İller


09 Mayıs 2026 23:57
Şarktan Çıkacak Olan İller
sayın bakan açıklama yaptı malum. ikinci şarkın tamamen kalkması talebi gerçek dışı bir beklentidir dedi ve baze illerin şark statüsünden çıkacağını söyledi. bu başlık altında toplanalım

Brse
Şube Müdürü
10 Mayıs 2026 00:06

Yanlışın var. Orada yanlış anlaşılma oldu .1. ve 2. şark görevinin tamamen kalkması diye anladı bakan bey .bu olamaz dedi. Tüm doğu illerini batı yapamayız dedi. Zaten olamaz da. 1. Şark illaki olacak. 2. Şark devam edecek demedi bakan bey. Sunucu soruyu net soramadı. Videoyu iyi izleyin . Ayrıca 3 il daha kalkarsa 2. Şark diye bir şey zaten gülünç olur.


CoolPilot
Aday Memur
10 Mayıs 2026 00:09
sunucu ikinci şark görevinden bahsetti gayet net sordu. bakan bunun gerçek dışı bir beklenti olduğunu söyledi. zaten deprem bölgesi illerini çıkardık, daha şark bölgesinden çıkacak iller olduğunu söyledi. benim anladığım kanunen ikinci şark kalmayacak ama zaten bu süreler ve il satoları ile ikinci şark gelmez. önemli olan hangi iller şarktan çıkacak

Pol3838
Aday Memur
10 Mayıs 2026 00:11

Bakan beyin soruyu yanlış anladığı net şekilde ortada bunu izleyip anlamayan tekrar tekrar izlesin, ayrıca çıkacak olan iller yüksek ihtimalle Bayburt Artvin ve Gümüşhane

Brse
Şube Müdürü
10 Mayıs 2026 00:14

Hayır kardeşim.videoyu izle .sunucu 2. Şark ı sordu tamam .ama akabinde sunucu tamamen kalkması mümkün mü deyince .bakan bey de şark görevinin komple kalkması olarak anladı .yani 1. Şark in da kalkması olarak anladı ve bunun mümkün olmadığıni söyledi .bütün doğu illerini batı yapamayız dedi. Bu da gayet normal .1. şark kesin olacak. Ona kimsenin itirazı yok. 3 il e gelince ; Artvin Erzincan Elazığ diyorum kendi görüşüm

police-izmir-
Memur
10 Mayıs 2026 00:35
Bakan senmisin hemşehrim? Nalıncı keseri gibi işine nasıl geliyorsa öyle anlıyorsun. Şarktan kaçamazsın böyle...
