Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

istek dışı geçici görevlendirme


10 Mayıs 2026 19:51
istek dışı geçici görevlendirme

arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Ram da görevli Rehber öğretmeni isteği dışında başka bir okulda haftanın 3 günü görevlendirme yapabilir mi ilçe mem.


kimuni
Genel Müdür
10 Mayıs 2026 19:58

yanlış anlamayın ben bu ayrımları bilmediğim için öyle yazıcam (çünkü çok geçmişte bir tane rehber öğretmen bana ve müdür yardımcısı varken yüzünden şöyle dedi de "ben öğretmen bile değilim" evet bu cümleyi kurmuştu)

ondan ben şunu söylemeyi tercih edeyim: siz kendiniz "rehber 'öğretmeni' " dediğinize göre öğretmensiniz. yani o zaman bizlerin görevlendirmesi resen yapılabildiğine göre ve siz de öğretmen olduğunuza göre EVET teorik olarak böyle bir görevlendirme yapılabilir. malesef. Bize yapıyorlar çünkü.


KaptanSpark
Aday Memur
10 Mayıs 2026 20:04
hocam haklısınız ben rehber öğretmeni değilim bir arkadaşım rehber öğretmeni ramda çalışan öğretmenler %25 arttırımlı ekders almakta. bu nedenle görevlendirme yapılan okulda ekders artırımlı alınamacak bu da hak kaybına neden olacak resen tüm görevlendirmelere aklı olan herkes karşı çıkmalı zaten bulunduğum ilçede ders saatini tamamlayamadığım için 4 okula gidiyorum.

kimuni
Genel Müdür
10 Mayıs 2026 20:07

EVET çok can sıkıcı bir durum, bu konuda size hak veriyorum açıkçası. Bazı ilçelerde ilçe mem öğretmenlerle toplantı yapıyıormuş misal şutrda boşluk var burda boşluk var kim nereyi istiyor vs nevinden bir toplantı ama bizde oda yok.

eğer ihtiyaç/norm fazlası isen hoppala cuppala ne çıkarsa şansına, o gittiğin okulda mutlu olursan bahtına... malesef. sizi anlıyorum.

KaptanSpark, 5 saat önce
hocam haklısınız ben rehber öğretmeni değilim bir arkadaşım rehber öğretmeni ramda çalışan öğretmenler %25 arttırımlı ekders almakta. bu nedenle görevlendirme yapılan okulda ekders artırımlı alınamacak bu da hak kaybına neden olacak resen tüm görevlendirmelere aklı olan herkes karşı çıkmalı zaten bulunduğum ilçede ders saatini tamamlayamadığım için 4 okula gidiyorum.

235U
Genel Müdür
11 Mayıs 2026 00:58

Devlet memuru kendi hizmet sınıfı içerisinde isteğine bakılmaksızın hizmetin ihtiyaç duyması durumunda mesafe ulaşım şartlarıda göz önüne alınarak başka birimlerde hatta farklı bakanlıklara bağlı birimlerde bile geçici olarak görevlendirilebilir. Personelin muvafakatı yoksa bu süre 6 ayı geçemez.

Bu sorun, rehber öğretmenlerin ihtiyacı bulunan okullara danışman olarak görevlendirilmeleri sonrası bu kurumlara gitmemekte inat etmelerinden kaynaklandı, ram değil sadece diğer okullardaki PDR lerde de aynı sorunlar yaşanıyor.

Hiçbir öğretmen keşke isteği dışında görevlendirilmek zorunda kalmasa

Ancak ihtiyaçlar nedeniyle katlanulması gereken sorunlar var

Diğer yandan PDR derneği buna da dava açarsa genel bir engelleme kararı çıkarttırabileceklerine inanıyorum

Nihayetinde ders tamamlama mevzuatı dışında görevlendirme bunlar. Ancak bu idareyi daha kalıcı ve ezici Kanuni düzenlemeler yapmaya itebilir tıpkı bu olayda olduğu gibi.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Karşılıklı il içi tayin mümkün mü?Okullara acil rotasyon lazım, iklim değişmeli.Nisan ayı enflasyon oranı 4.18Müdür yardımcıları öğretmenin üst amiri sayılır mı?Proje okulu ve il içi tayin durumuOkul teftişinde tutanak tutulduistek dışı geçici görevlendirmeOkur müdür yardımcısı idari amir midir?Ek ders yatan oldu mu?2026 ocak kariyer basamaklari klavuzu yayınlandı.

Sözlük

hossein sotoodeh 1 anne 2 intikam almak 1 iran filmleri 1 galatasaray battaniyesi 2 Ey dermess 1 tonsillit 1 şu an çalan şarkı 4 otuzbeş adet alarm kurup yine de sabah uyanamayan memur 1 30 yaşından sonra aşık olamamak 1

Son Haberler

İzale-i şüyu davalarındaki sorun 12. yargı paketinde çözülecekKurban bayramı ikramiyeleri bu tarihte yatacakÇakarlı araç kullanan kişiye 173 bin TL para cezasıÖzel Sektörde Geçen Hizmetler (KHA) İntibak İşleminde Sayılmaz. Ancak Bazı Hallerde SayılırEge Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

TÜİK Başkanının Görevden Alınması Ve Temmuz ZammıTemmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddi