Heybeliada Ruhban Okulu

Şimdi herbiri ayrıca tartışılabilecek bazı sorular:

-Adı sonradan Ümit Tepesi konulan yerde ve bir müstakil adada açılan okul daha sonra kendi topraklarımızda (tıpkı Girit vb. olduğu gibi) ayrıcalıklar istenip, ada için özel statü talebi olası mıdır?

-Patrika'nin bulunduğu Fener ve tarihi yarımada üzerinde tapu mücadeleleri ve Tekkeler ve Zaviyeler'le ilgili hükümlere rağmen devlet politikası olarak burada tasavvufi bir kurumun (milli meselelerde her zaman devletin yanında oldular) açıkça varlığına müsaade ediliyor, devlet müdahalesi olmaksızın burada yapı korunuyordu. Okulun açılması sonrasında sur içinde yeni taviz istekleri gelecek mi?

-Diğer azınlıklar ve din ve mezhep mensuplarına aynı statü verilecek midir?

-Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkelerine rağmen "Ruhban" okulu açılmasına izin verilince, Türkiye'de bulunan mezhep ve tasavvufi akımlara bunu emsal göstererek kurum açabilecek mi?

-Lozan Madde 45'te "İşbu Kesim hükümleri ile Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan haklar, Yunanistan tarafından da, kendi topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır." maddesi gereğince Yunananistan'da İslam alimi yetiştirmek için aynı nitelikte ve isim olarak aynı çerçevede bir okul açılacak mıdır?

-Azınlık okulları ile igili hükümler gereğince denetlemeyi Türkiye Cumhuriyeti yapacak mıdır? İdarecilerden biri, tarih, edebiyat, coğrafya öğretmenleri MEB'in tayin ettiği Türk öğretmenler olacak mıdır?