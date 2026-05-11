11 Mayıs 2026 09:34
Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül'de görkemli bir tören açılacağı haberi ajanslara düşmeye başlandı.

Sorunun uzunluğu dolayısı ile birden fazla mesajda konu değerlendirilecektir. Önce haber ve kısa süreç

Peygamber'in (s.a.v) müjdesi, Ebû Eyyûb el-Ensarî'lerin (r.a) ve sonrakilerin hülyası, Fatih'lerin, Yavuz'ların, Bayezid'lerin, Süleyman'ların şehrinde bu kurum yoktu. Bu dönemde dünya ortodokslarının da hükümdarı niteliğindeki Osmanlı padişahı mevcut kurumların (sembolik bir kaç durum haricinde) devamına izin verirken, ihtiyaç olmayıp işlevlerini yitirenlerin yenilenmesine müsaade etmiyordu.

Osmanlı'nın en zor dönemlerinden birinde, binbir sorunla uğraşılırken, taviz üzerine tavizlerin geldiği yıllarda açılan bu kurum, Lozan'ın 45. maddesinin karşı taraf tarafından yerine getirilmemesine, mütekabiliyet esasına uyulmamasına rağmen açık kalmıştı. İlerleyen yıllarda Kıbrıs, On İki Ada, Batı Trakya sorunları yaşanırken eski dönemlerde benzerlerinin tatkıdığı ihanet tutumunu takınmış, nihayet Anayasa'nın ilgili maddesi gereğince kapatılmıştı. Daha sonra uluslararası çevrelerden açılması için baskılar gelmesine rağmen açılmamıştı. Şimdi tekrar hem de görkemli törenle açılması haberi bizzat Patrik tarafından verildi.


atahoca
Müsteşar
11 Mayıs 2026 09:42

Şimdi herbiri ayrıca tartışılabilecek bazı sorular:

-Adı sonradan Ümit Tepesi konulan yerde ve bir müstakil adada açılan okul daha sonra kendi topraklarımızda (tıpkı Girit vb. olduğu gibi) ayrıcalıklar istenip, ada için özel statü talebi olası mıdır?

-Patrika'nin bulunduğu Fener ve tarihi yarımada üzerinde tapu mücadeleleri ve Tekkeler ve Zaviyeler'le ilgili hükümlere rağmen devlet politikası olarak burada tasavvufi bir kurumun (milli meselelerde her zaman devletin yanında oldular) açıkça varlığına müsaade ediliyor, devlet müdahalesi olmaksızın burada yapı korunuyordu. Okulun açılması sonrasında sur içinde yeni taviz istekleri gelecek mi?

-Diğer azınlıklar ve din ve mezhep mensuplarına aynı statü verilecek midir?

-Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkelerine rağmen "Ruhban" okulu açılmasına izin verilince, Türkiye'de bulunan mezhep ve tasavvufi akımlara bunu emsal göstererek kurum açabilecek mi?

-Lozan Madde 45'te "İşbu Kesim hükümleri ile Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan haklar, Yunanistan tarafından da, kendi topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır." maddesi gereğince Yunananistan'da İslam alimi yetiştirmek için aynı nitelikte ve isim olarak aynı çerçevede bir okul açılacak mıdır?

-Azınlık okulları ile igili hükümler gereğince denetlemeyi Türkiye Cumhuriyeti yapacak mıdır? İdarecilerden biri, tarih, edebiyat, coğrafya öğretmenleri MEB'in tayin ettiği Türk öğretmenler olacak mıdır?

