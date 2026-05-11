Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Tükenmişlik Sendromuna Sebep Olan Etmenler


11 Mayıs 2026 12:04
Tükenmişlik Sendromuna Sebep Olan Etmenler

Stresin Yoğun iş temposu,

belirsiz görev tanımları,

yetersiz ücret -ekonomik sorunlar

adaletsiz yönetim anlayışı

Kişinin aşırı düzeyde sorumluluk alması,

yaptığı hiçbir işin beğenilmemesi - takdir edilmemesi

ödüllendirilmemesi,

yıldırma (mobbing) yapan yönetici/yöneticiler ve/veya çalışma arkadaşlarının varlığı,

görev tanımında olmayan ekstra işlerin giderek artması,

kendisinden yüksek beklentilerin varlığı,

kaybetme duygusu,

sosyal destek eksikliği,

kişinin yalnız hissetmesi - zor durumlarla tek başına mücadele etmesi

şehir yaşamının hızlı temposu,

trafik,

eşinden kötü muamele görmek,


plt.kaan
Şef
11 Mayıs 2026 15:04
bir terapist bu konu üzerinde yeterince benlige yönelik doğru sorular ile hayata bakış açınızi değiştirebilir. burada benim değinecek çok konu var. sorunların kaynağı dışarıda gibi dursa da içeridedir. kendine sorular sorman gerekir.

tantanakan
Memur
11 Mayıs 2026 16:05
4 ve 6

SteveRogerss
Aday Memur
11 Mayıs 2026 16:07
sorun sürekli çalışmak. kendine vakit ayıramamak. plan yapamamak. Günde 12-13 saat çalışmak

yakışıgım
Şube Müdürü
11 Mayıs 2026 16:35

Çakma 12-36 çalışmak her kötülüğün anasi


neyapsamnereyegitsem
Memur
11 Mayıs 2026 16:46

çok çalışmak ama maaşın zorunlu giderlere ancak yetmesi ve kişisel zevklere hobilere hem para hem zaman kalmaması ayrıca yeşil alanı çok az şehirde yaşamak

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerŞarktan Çıkacak Olan İllerİstanbul 3+1 Lojmanİçişleri bakanı A haberde.Gönüllü Şark Tek BaşlıkSizce neresi gelirBatı-Batı TayinHangi şehir gelirLojman imkanı fazla olan iller

Sözlük

Ey dermess 1 tonsillit 1 galatasaray battaniyesi 2 şu an çalan şarkı 4 30 yaşından sonra aşık olamamak 1 Federasyon 1 Bugünü bi kaç kelimeyle anlat. 2 anne 2 günün filmi 3 intikam almak 1

Son Haberler

MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!Glock Organize Suç Örgütü'ne operasyon: 2 kişi tutuklandıDanıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart3 çocuk annesi işe başlayacağı ilk gün kazada hayatını kaybettiBakan Tekin: Türkiye'de derslik sayısı 20 yılda ikiye katlandı

Editörün Seçimi

TÜİK Başkanının Görevden Alınması Ve Temmuz ZammıTemmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddi