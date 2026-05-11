11 Mayıs 2026 12:21
Asker/ hemşire eş durumu

Eşim asker ilk defa tayin olacağız . Kadrolu Hemşireyim , eş durumu yapacağım bence nereye çıkarsa yeni görevimiz artık . evrak işleri ne kadar sürüyor acaba , daha önce tecrübe edenler bilgi verebilir mi ? Eşim Başlayış yapmadan evrak verilmiyor gibi bi şey duydum da ???


ekurtay
Aday Memur
11 Mayıs 2026 12:51
öncelikle şimdiden hayırlı olsun. Eşinizin tayin yeri belli olduktan sonra katılış yapmasına müteakip görev yeri belgesini size gönderecek ve tayin süreciniz başlayacak. ancak yanlış hatırlamıyor isem şöyle bir ek istisnai kadrolu iseniz hemen, sözleşmeli iseniz yilda 2 kere tayin isteme hakkıniz var. Ocak ve Haziran

ekurtay
Aday Memur
11 Mayıs 2026 13:43
*istisnai durum var

adge82
Aday Memur
11 Mayıs 2026 14:05

Hayır eşinizin görev yaptığı yerde başlamasına gerek yok. Tayin olduğunda sistemden atama belgesini alabiliyor. O evrak ile kurumunuza eş durumu tayini başvurusunda bulunuyorsunuz.


ekurtay
Aday Memur
11 Mayıs 2026 14:10
biz de almadilar maalesef istediler gonderdik.
