maç görevine gitmemek

hiçbir mahkeme yazılan bir göreve gitmeme durumunda verilen disiplin cezasını bozmaz. varsa örneği mutlaka paylaşın. bir kere neye göre izinlisin? resmi izinliysen başka. elinde belgen var. ama istirahatli olduğunu iddia ediyorsan sadece iddia olarak kalır somut bir gerekçeyle hak talebinde bulunamazsın. senin kafaya göre istirahatliyken kimse yazıldığı göreve gitmemeli. o şartlarda nasıl görevlendirme yapacak emniyet? yasal olarak hiçbir hak iddia edemezsin. umarım resmi olarak senelik izinli değilsen raporun vs vardır. haricinde muhakkike sakın diklenme. ailevi bir konu olduğunu ifade et suyuna git insansa ve daha önce böyle bir eylemin yoksa ceza istemeyecektir.

