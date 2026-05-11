Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

maç görevine gitmemek


11 Mayıs 2026 15:58
arkadaşlar maç vardı gitmeme durumunda.disiplin soruşturması nasıl sonuçlanır.izinli günümde yazılıyor .mahkemede bozulur mu

cagataypol
Şube Müdürü
11 Mayıs 2026 16:41
hiçbir mahkeme yazılan bir göreve gitmeme durumunda verilen disiplin cezasını bozmaz. varsa örneği mutlaka paylaşın. bir kere neye göre izinlisin? resmi izinliysen başka. elinde belgen var. ama istirahatli olduğunu iddia ediyorsan sadece iddia olarak kalır somut bir gerekçeyle hak talebinde bulunamazsın. senin kafaya göre istirahatliyken kimse yazıldığı göreve gitmemeli. o şartlarda nasıl görevlendirme yapacak emniyet? yasal olarak hiçbir hak iddia edemezsin. umarım resmi olarak senelik izinli değilsen raporun vs vardır. haricinde muhakkike sakın diklenme. ailevi bir konu olduğunu ifade et suyuna git insansa ve daha önce böyle bir eylemin yoksa ceza istemeyecektir.
