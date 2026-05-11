İstanbul?da 657?ye tabi kadrolu hemşire olarak çalışıyorum. Eşim ise sözleşmeli personel olduğu için eş durumu tayininde 3 yıl çalışma şartına tabi tutuldum ve bu süre yakında dolacak.

Şu konularda net bilgi almak istiyorum:

1-) Eşimin bulunduğu ile eş durumu tayini ile gittiğimde, sonrasında eşim başka bir ile tayin olursa ben tekrar eş durumu tayini isteyebilir miyim?

2-) Eş durumu tayini hakkı memuriyet süresince sadece bir kez mi kullanılabiliyor?

3-) Eş durumu ile tayin olduktan sonra tekrar eş durumu isteyebilmek için belirli bir bekleme süresi (örneğin 1?3 yıl gibi) var mı? Eşim sözleşmeli olarak çalışıyor.