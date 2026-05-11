Ortak yazılı sonuçlarını kim E-okula girecek?


11 Mayıs 2026 20:46
Ortak yazılı sonuçlarını kim E-okula girecek?

Bu sonuçları sistemden alıp e okula kim işleyecek?

mebbis ile giriş gerekiyor sisteme ancak ben hep e devlet ile giriş yapıyordum mebbis şifrem yok.Okul yönetimi mi girecek e okula?


kimuni
Genel Müdür
11 Mayıs 2026 21:48

sorunuz eğer mebbise giirş temelli e okula giriş ile alakalı ise;

o zaman,

google a mebbis yazın. gelen ilk opsiyonu seçin ve/veya aynı sekmede de yapabileceğiniz adres satırında

mebbisyd.meb.gov.tr

adresinde yd harflerini kaldırıp

mebbis.meb.gov.tr

olarak ayarlayın veyada hemen en son yazdığım bu adresi kopyala yapıştır yapın adres çubuğuna. sonrada açılan ekranda e devlet şifreniz ile giriş linkini tıkladığınızda e okula da giriş yapabileceğiniz mebbis ekranı gelecektir önünüze.

bu kadar.

