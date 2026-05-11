Mal bildirimi yapmadım soruşturma geçiriyorum


11 Mayıs 2026 22:47
Şırnak Beytüşşebap?ta görev yapmaktayım. Burada görev yaparken memleketim olan Ankara?dan bir ev aldım. Ek mal biriminde bulundum fakat farkında olmadan bir hafta geciktirmişim 30 günde yapmam gereken mal bildirimini 37 günde yapmışım bu yüzden Şırnak?ta tarafıma soruşturma açıldı. Konu hakkında ne yapabilirim bilgisi olan var mı


ahmetayfun
Memur
11 Mayıs 2026 22:58

Vay a.q! PKK olsa bu kadar hızlı işlem başlamaz!


Srkan112
Şube Müdürü
11 Mayıs 2026 23:00

Kendi başını yakmışsın. Ceza verirler. Ve idare mah ile iptal de ettirmezsin. Herşey somut ortada. Canın sağolsun artık yapacak bir şey yok. Muhakkiki bağlamaya çalış da bari en alt cezayı istesin.


Yigido155
Memur
11 Mayıs 2026 23:19

Sebepsiz yere mi bakıldı süreye genel de ona soruşturma geçirirken yeni bişey bulmak için bakılır


Angara060606
Aday Memur
11 Mayıs 2026 23:20

Benim bildiğim bir durum yok ben sadece mal birine bulurum 15 gün sonra böyle bir şey geldi

veba1982
Genel Müdür
11 Mayıs 2026 23:23
cezayı verirler. üstten verirlerse idare mahkemesi Danıştay 12. Dairesi'nin bu konudaki yerleşik içtihatlarına (özellikle E: 2015/4576 ne göre üstten ceza verildiği için bozar ama cezan yok ve alttan verirlerse bozmaz

sdtmtl
Memur
11 Mayıs 2026 23:23
Ben 1 yıl sonra bulundum bişey olmamıştı

cenksozen
Şef
11 Mayıs 2026 23:54

mahkemeden kesın sonuc alırsın

Ferhatjop
Memur
11 Mayıs 2026 23:58

12 ay kıdem tenzili maalesef.


msrf00
Aday Memur
12 Mayıs 2026 00:26
1 ay içinde soruşturma açılması gerekmiyor mu 7 gün geçmiş
