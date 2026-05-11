Nakil talebinde bulunurken puanı düşük eş mi tercihte bulunacak her iki eş mi?

Arkadaşlar eşim 8 yıllık ben 12 yıllık katibim. Havuz tayini başvurusunda bulunurken puanı düşük olan eş referans alınıyor bu kısmı biliyorum ama burada aklıma takılan şey;

a) ikimiz de tayin talebinde bulunuyoruz, ikimiz de aynı şehirleri aynı sıralamayla yazıyoruz, sistem ikimizin eş olduğunu otomatik olarak algılayıp puanı düşük olan eşi referans alarak yerleştirme yapıyor.

b) Sadece puanı düşük olan eş tayin talebinde bulunuyor, sisteme eş bilgisini girerken benim adımı yazıyor, sistem otomatik olarak beni ve eşimi aynı yere yerleştiriyor.

Hangisi doğru?