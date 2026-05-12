Prim İadeli Hayat Sigortası Hakkında

Prim İadeli Hayat Sigortası, hem güvence hem de uzun vadeli birikim imkanı sunuyor. Özellikle dövize endeksli olması sayesinde, birikimlerin değer kaybetmeden korunabilmesi önemli bir avantaj. Bu durum, uzun vadeli plan yapanlar için daha güvenli bir yapı. Ürünün bir diğer artısı da hem yaşam teminatı hem de vefat teminatını birlikte sunması. Yani sadece risklere karşı koruma değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir finansal planlama da yapma imkanı veriyor. Sigorta süresi sonunda ödenen primlerin dövize endeksli olarak geri alınabilmesi de ürünü daha cazip hale getiriyor. Ben Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden sisteme katıldım ve süreci buradan ilerletiyorum. Özellikle sistemin kolay takip edilebilmesi, poliçe ve birikim detaylarına rahatça ulaşılabilmesi benim için önemli bir artı oldu. Hem güvenceyi hem de birikimi aynı anda yönetebilmek süreci daha anlaşılır yapıyor.