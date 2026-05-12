Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Çare rotasyon


12 Mayıs 2026 19:29
Çare rotasyon

Son zamanlarda öğretmen arasında böyle ebir akım varmış. Başlığını açmak istedim. sonuçta her derde deva bir uygulama. A'dan Z'ye aklınıza gelen her konuda çözüm bu. İçinde 35 vitamin, alfa beta omega yağları da varmış üstelik doymamış.

kemiklerinizde kireç mi var? Çare rotasyon. Biraz yürüyün kireçlere iyi gelir.

sevdiğiniz kızı vermiyorlar mı? Çare rotasyon. Başka şehre gidip başka kız sevin.

mideniz mi bulanıyor. Çare rotasyon. başka okula gidip gelin temiz hava alır açılırsınız bulantınız geçer.

maaşınız mı az geliyor? çare rotasyon. gidin bir dağ köyüne parayı harcayacak yer bulamazsınız.

Kurbanda danaya hisseli girecek arkadaşınız mı yok? Çare rotasyon.

Giydiğiniz çorbanın serçe parmağında delik mi var? çare rotasyon.


atahoca
Müsteşar
12 Mayıs 2026 19:40

Yine dayanamadınız...

Bazı arkadaşlar (daha ziyade ortaokulda gördüm) sınıflarında her hafta farklı birini başkan yapıyor.

Bu arada seçim sloganı gibi olmuş. Siyasete atılırsanız herhalde her ay farklı bir parti ülke yönetecek diye vaadiniz olur.

Bu arada aynı konuda bilmem kaçıncı başlık açılıyor. Aynı başlıktan yürünse bilmem kaç sayfa mesaj olacak...


berkaydal
Genel Müdür
12 Mayıs 2026 20:09

Sonunda doğru yolu buldum diyelim hocam biz buna. Gerçekleri gördüm. Talep çok arz az. O zaman çare rotasyon.

Seçim için sloganlar hazır. Rotasyon gelecek dertler bitecek!

atahoca, 2 saat önce

Yine dayanamadınız...

Bazı arkadaşlar (daha ziyade ortaokulda gördüm) sınıflarında her hafta farklı birini başkan yapıyor.

Bu arada seçim sloganı gibi olmuş. Siyasete atılırsanız herhalde her ay farklı bir parti ülke yönetecek diye vaadiniz olur.

Bu arada aynı konuda bilmem kaçıncı başlık açılıyor. Aynı başlıktan yürünse bilmem kaç sayfa mesaj olacak...


turkcecii05
Şef
12 Mayıs 2026 20:31
insanların tercihini küçümseyen seküler chpli ornegi

yorgunh
Aday Memur
12 Mayıs 2026 20:34

rotasyonu destekliyorum


berkaydal
Genel Müdür
12 Mayıs 2026 20:57

Zekaya bak maşallah. Tü tü tü. Nazar değmesin.

turkcecii05, 2 saat önce
insanların tercihini küçümseyen seküler chpli ornegi

Hllhnf
Aday Memur
12 Mayıs 2026 21:35

Bravoo

Rotasyon Şart...

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Karşılıklı il içi tayin mümkün mü?Bu işe artık bir çözüm bulunmalı(Tayin)Ek ders yatan oldu mu?2026-2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzuİller arası atama hangi hallerde iptal edilebilir?Heybeliada Ruhban OkuluOkul teftişinde tutanak tutulduistek dışı geçici görevlendirmeÇare rotasyonNisan ayı enflasyon oranı 4.18

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Federasyon 1 Pazartesi sizde nasıl geçiyor. 1 intikam almak 1 günün filmi 1 Sait Faik Abasıyanık 1 bir ölünün anı defteri. 1 östrojen 1 şu an çalan şarkı 1 Bugünü bi kaç kelimeyle anlat. 4

Son Haberler

AJet'ten gençlere yüzde 30 indirimli bilet kampanyasıŞişli Belediyesi'nde kayyum değiştiGermencik Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli serbestAksaray'da akıllı kavşak sayısı iki katına çıkarıldıTBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı

Editörün Seçimi

TÜİK Başkanının Görevden Alınması Ve Temmuz ZammıTemmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O ProgramMemurun yasal sitelerden şans oyunu oynaması yasak mı?Eş durumu tayini reddi