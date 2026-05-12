alt bölge tayini pdc acil

arkadaşlar merhaba bulunduğum il 2/b istediğim il 4d de alt bölge tayini isteyecektim fakat bulunduğum ilin pdc doluluk oranını %74 olarak öğrendim.yönetmelikte %79 altına düşerse onaylanmaz diyor.b grubu iller zaten %60-%80 pdc oranına sahip iller o halde b grubunun neredeyse bütün illeri mantıken alt bölge veremiyor bu işin mizahını açıklayabilecek olan var mıdır teşekkür ederim

