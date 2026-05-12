Editörler : E.Kayı Han

Havuz sistemi geri gelsin, sendikalar neden bu konuda ağzını açmıyor?


12 Mayıs 2026 20:27
Bulunduğum ilde 5 tane asliye hukuk mahkemesi var, biz ticaret mahkemesi olarak çalışıyoruz afedersiniz canımız çıkıyor, elbette diğer arkadaşlar da çalışıyorlar haklarını yemek için söylemiyorum ama mesela onların 2026/17 d.iş sayılı ile görevsizlik verdiği bir değişik iş dosyası bize tevzi oluyor 2026/98 d.iş olarak bizde numara alıyor ya da esas dosyası genel mahkeme görevsizlik veriyor 2026/76 esas numarası ile, bize geliyor 2026/113 esas numarasını alıyor her iki mahkemede de aynı sayıda katip çalışıyor.

Kamulaştırmada görevli oldukları için bir kamulaştırma geliyor bu arkadaşlara arka arkaya 130 dosya 150 dosya vs. her dosya için keşfe gidiyorlar. 250 liradan hesaplasan en az 32.500 lira keşif parası yapar, kimsenin parasında elbette gözümüz yok, meslektaşlarımız Allah daha çok versin hepsine ama diğer asliye hukuk mahkemelerinin hatta işi daha da büyütüyorum asliye ceza mahkemelerinin, savcılıkta çalışanların vs. suçu ne? Biz ticaret mahkemesi sıfatıyla bakıyoruz değişik işler, esaslar havada uçuşuyor ama ticaret mahkemesinde keşif olmadığı için iş sayımız daha fazla olduğu halde keşif ücreti ayda 300-400 lira ya yatıyor ya yatmıyor.

Hepimiz aynı gemide değil miyiz, neden keşif ücretleri adalet bakanlığı personelleri arasında paylaştırılmıyor? Neden havuz sistemine geri dönülmüyor? Sendikalar bu konuyla alakalı neden hiç bir girişimde bulunmuyor. Ne desek "Adalet Hizmetleri Sınıfı olmadığı için bir şey yapamıyoruz" deyip duruyorsunuz, her şeyde sığındığınız bahane bu, keşif ücretlerinin Adalet Bakanlığı personelleri arasında eşit şekilde dağıtılmasının adalet hizmetleri sınıfıyla ne alakası var?

Şimdi burada ayda on binlerce lira keşif ücreti alan arkadaşlar bu paylaşımdan rahatsız olacaklar ama bizim suçumuz ne? Bugün orada çalışıyor olabilirsiniz ama yarın başka bir yerde görevlendirilebilirsiniz, bunu da unutmayınız.


uAkon
Aday Memur
12 Mayıs 2026 21:01
Sendikalar "Filistin" durumuna harcadıkları enerjiyi, memura harcamaya gerek görmüyor. Herhangi bir sendika bu durumu dile bile getirmiyor. Anca birbirlerini karalamaya çalışıyorlar..
