Artık durdurma diye bişey yok.Durdurma dilekçesi diye bişey de yok.(Durdurma dilekçesi denen şey X şahsın Y iline tayini çıktı.Kendi isteği ile kalmak istiyor.İlişiğini kesmiyor.Kabaca bizlik bişey yok vs) ama artık ilişik kesmeler için belli tarih aralığı var.Kesmezsen topluca kesiliyor Gıyabında.Bi tavsiye olarak bunu yaşamış biri olarak siz kendi plan programınızı yapın,Plan programınızı başkasının insiyatifine bırakmayın riske gerek yok.Bi anca ilişiğini kesiyorlar,çocuğunun okuluymuş,kira kontratını yeni yapmışsın,devam eden tedavi süreci varmış vs bakmıyorlar.

