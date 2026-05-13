Okul polisligi görevi hkk.

Okul polisi olarak görevliyim. Pazartesi günü okulda bir etkinlik olacak ve öğrenci velileri ve sivil katılımcı da bulunacak. Okul bahçesine malum olaylardan dolayı katılanlara üst arama yapılması gerekirse bunu okul polisi olarak ben mi yapmalıyım yoksa ayrıca görevlendirme mı yapılması gerekiyor ? Duruma göre kaymakam da katılabilirmis.

Okul polisi olarak benim açımdan durumu değerlendirebilir misiniz? Ona göre hareket edeyim .


fırtına Şimşek
Aday Memur
13 Mayıs 2026 08:10

O gün tarihli tutanak tut üstlerine bildir hepsi bu


poolpolice
Memur
13 Mayıs 2026 08:38
kaymakam katilirsa sana dusmez kaymakamlik ust yazi ile emniyetten emniyet tedbiri talep eder olaya guvenlik buroda dahil olur sayet olmadi kaymakam gelmez ust aramasi isterlerse okuldan sende okul mudurunden bir ust yazi iste okul etkinligi icin tedbir aldirilmasi diye sende o yaziya istinaden yeteri kadar personel veya görevlendirme istersin

birhabervar
Aday Memur
13 Mayıs 2026 08:41
kimseyi arama kaymakam gelme ihtimali dahi varsa oraya ekipde persınelde yazılır çalıştığın yerin emniyetin haberi vardır kendi kendine vazife çıkarma sana talimat gelmediği sürece kimseyi arama
