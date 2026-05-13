Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Engelli haftası idari izin


13 Mayıs 2026 10:28
Engelli haftası idari izin
İnternetten baktım sadece ayın 10 unda kullanabiliyormuşuz bu hakkı arkadaşlar bu doğru mu? Sadece 10 unda kullanabiliyorsak neden bu engelliler haftası?

Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
13 Mayıs 2026 11:20

Engelliler Haftası kapsamında kullandırılan idari izinlere ilişkin hususlar Başbakanlığın 2002/58 sayılı genelgesi ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca engelli kamu görevlileri 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan haftanın ilk günü olan 10 Mayıs tarihinde idari izinli sayılmaktadır.

Haftanın tamamının idari izin olarak belirlenmemesi kamusal hizmetlerin sürekliliğinin aksamaması ve idari işleyişin korunması amacını taşımaktadır. Hafta boyunca süren etkinlikler ve farkındalık çalışmaları ise engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını ve haklarını gündeme getirmeyi hedefleyen bir süreçtir. Dolayısıyla idari izin hakkı haftanın başlangıcını ve önemini vurgulamak adına ilk gün ile sınırlandırılmıştır.

Bunun yanı sıra yine aynı genelge doğrultusunda 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde de engelli kamu çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması öngörülmektedir. Kamu kurumlarında görev yapan personelin bu haklardan faydalanabilmesi için kurum amirlerine bilgi vermesi yeterlidir.

