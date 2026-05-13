13 Mayıs 2026 14:11
18 Yaşından Önce

18 yaşından önce insan harbiden de birçok şeyin değerini pek anlamıyor. Nedeni de o an hayatın tadını çıkarmak, gezmek ve eğlenmek istiyor. Açıkçası para kazanmak, birikim yapmak veya gelecek kaygısı gibi şeylerin hepsi çok uzak geliyor. Ama yaşlandıkça da keşke bazı şeylere daha da erken başlasaydım diyorsun. Özellikle bana göre birikim konusu öyle. Küçük yaşta başlayan alışkanlıkların etkisi sonradan daha net ortaya çıkıyor.

Sırf bu yüzden artık ailelerin çocukları için erken yaşta birikim yapmasını oldukça mantıklı buluyorum. Benim çevremde de çocuğu daha 18 yaşına girmeden BES yaptıran çok kişi var. Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden çocukları adına birikim yapan arkadaşlarımın hepsi ileride lazım olur ne olur ne olmaz yapalım diye düşünüyor. Bence de mantıklı yani çocuk daha küçücükken geleceği için kenarda bir şeylerin birikiyor olması avantajlı olur. Ailelerin bu tarz yatırımları düşünmeleri önemli bir konu yani.

