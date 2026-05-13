Öğretmenlerin kendi memleketinde çalışması yasaklanmalı.


13 Mayıs 2026 20:26
Arkadaşlar atama tıkanıklığına çözüm budur. Kimse hareket edemiyor çünkü. Herkes memleketine gitmek istiyor. Annesinin babasının yanına gitmek istiyor. Ancak ne yazık ki herkes memleketine gidemiyor. Bu da eşitliği bozuyor. Adil değil. Madem herkesi yukarıda eşitleyemiyor bakanlık o zaman aşağıda eşitlemeli.

Polisler yıllarca bu şekilde çalıştı. Memleketlerinde çalışmaları yasak. Öğretmenlere de bu gelirse işler çözülür. Ayrıca bu yeni sistemle hali hazırda memleketinde olanları da başka yerlere rotasyon yapılır. Onlardan boşalan kadrolara da başka kendi memleketinde çalışma yasağı olanlar gelir. Böylece hareket olur, bereket olur. Ayrıca bu yasak gelirse öğretmenler başka şehirde çalışmamak için emekli olur. en az yüzde 5'i emekli olur birçok yer açılır.

Çözüm isteyenlerin desteklerini bekliyorum.

İl içi rostasyonu destekliyorum. Genel çözümü şu şekilde sıralıyorum.

1. 8 yıl aynı okulda çalışanları il içi rotasyona.

2. 15 yıl aynı ilde çalışanları ise en az 750 km olacak şekilde başka ile rotasyon.

3. Memlekette çalışmak yasaklanacak.

Evet.


yorgunh
Aday Memur
13 Mayıs 2026 20:41

hocam bu saçmalık.

rotasyon doğru. lakin bu gerçekten akıl dışı.

kira sıkıntısı olmasa lojman veya düşük kira olsa şahsen ben her yerde çalışırım kiralar yüksek olduğu için sıkıntı oluyor zaten. ama yinede il içi rotasyon gerekli.


turkcecii05
Şef
13 Mayıs 2026 20:45
hayatımda daha saçma cok az sey duydum. Herkes memleketiine gidemiyor diye eşitlik sağlanması adına kimsenin gitmemesini istemez ya şaka olmalı ya da bencillikten baska bir sey degil

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Mayıs 2026 20:46
millet kafayı yedi.

basın43
Aday Memur
13 Mayıs 2026 21:01
tüm türkiyedeki masa başı yatan memurların yerinide değiştirin o zaman, belediye de çalışan memurlar neden hep aynı belediyede demezler mi adama.. adam imarda çalışıyor vatandaşa yüz göz olmuş değiştirin o zaman..

berkaydal
Genel Müdür
13 Mayıs 2026 21:17

Ben istediğim ildeyim ama istediğim okulda değilim. Bana il içi rotasyon yetiyor. Bana kadar rotasyon istiyorumcu tayfa başlığı sabote etmezse sevinirim.

Ben gerçek eşitlik ve adalet taraftarıyım. Küçük hesaplar peşinde koşanlar kalabalık etmesin lütfen.

Polisler yıllardır böyle çalışıyor. Emniyette kimseye sormuyorlar valla. Öğretmenlere de sormasınlar. Hiç de bir sorun olmaz.

