Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Tayin bölge idari mahkemeleri tercih edebiliyor muyuz?


14 Mayıs 2026 00:22
Bununla ilgili hiçbir yerde bilgiye ulaşamadım telefonla da ulaşamadım adli yargı ilk derece mahkemesine bağlı görev yapan bir personel bölge idari mahkemelerini tercih edebiliyor mu?


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
14 Mayıs 2026 00:27

Adli yargıdan gelip de, dosyada yaptığı yanlışlardan dolayı gider avansı bırakmayan bir çok arkadaş gördü bu gözler. İdari yargı size kolay gibi, yatış yeri gibi gelebilir ama bildiğiniz işi yapmak insana daha kolay gelir.

Öte yandan, bakanlığın adli yargıdan idari yargıya geçişi değil. İdari yargıya ayrı bir kontenjan açarak bu alanı sınavla doldurması daha iyi olacaktır.

Yazdıklarımı lütfen kişiselleştirmeyin. Durum tespiti olarak değerlendirin.

