Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Yasa Dışı Bahis Masak


14 Mayıs 2026 01:09
Merhaba arkadaşlar. Son beş yılda bir her unvandan birçok memur arkadaş bende dahil yasa dışı bahise para yatırmışızdır. 6 aydır ben hiç oynamadım artık oynamam zaten. Bu para transferlerinde kullanılan fintech kuruluşunun hesap eşleşme TC vs 3 milyondan fazla kişinin bilgileri tespit edilmiş. Para cezası gelir mi gelen var mı idari soruşturma açılır mı tek başlık altında saygılı bir biçimde birbirinize yardımcı olalım


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
14 Mayıs 2026 14:17

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik yürütülen teknik takip ve mali incelemeler son yıllarda Masak ve emniyet birimleri tarafından oldukça sıkılaştırılmıştır. Fintech kuruluşları ve dijital cüzdanlar üzerinden yapılan transferlerin geriye dönük olarak incelenmesi neticesinde kimlik bilgilerinin tespit edilmesi hukuki bir sürecin başlangıcı olabilir.

7258 sayılı kanun kapsamında yasa dışı bahis oynamanın cezası adli bir suç değil idari para cezasıdır. Bu ceza mülki idare amirlikleri tarafından uygulanır. Ancak kamu görevlileri için durum sadece para cezasıyla sınırlı kalmayabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından konu ele alındığında kumar oynamak veya yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmek kurum tarafından disiplin soruşturması açılmasına sebebiyet verebilir. Soruşturma neticesinde fiilin niteliğine göre kınama aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezalarla karşılaşılması muhtemeldir.

Daha önce bu durumla karşılaşanların deneyimlerine bakıldığında genellikle önce idari para cezasının tebliğ edildiği ve sonrasında kurumun bilgilendirilmesiyle disiplin sürecinin başladığı görülmektedir. Tespit edilen kişi sayısının fazlalığı sürecin zamana yayılmasına neden olsa da beş yıllık zamanaşımı süresi içerisinde her an bir tebligat gelme ihtimali bulunmaktadır. Bu süreçte en doğru yaklaşım yasal olmayan tüm platformlardan uzak durmak ve olası bir soruşturmada dürüstlük ilkesi çerçevesinde hareket etmektir. Konuyla ilgili gelişme yaşayan arkadaşlar tecrübelerini paylaşarak süreci netleştirebilir.


Soransen355
Şef
16 Mayıs 2026 13:42

Para gönderdigin için cagrilmada

Bahis oynadığın tespiti yapılmamıştır

Bahis için kiralık hesaba para gönderdigin tespit edilmiştir.

Burada belki seni kandırdılar fake bir site kurup ürün sattılar sende parayı gonderdin ürün gelmedi

Burada ezbere önüne gelene sırf para gönderdi diye ceza verilmesi ispatsiz

Bu işlerin çözümü böyle olmaz para cezası vererek

Burada amaç vergili sitelerden oynatmak

Çözümü yıllardır basit yurt içi ile yurt dışını dengelersin oranları

Üzerinde Avrupa'daki gibi her bireye bir limit belirlersin o limit dışında para yaptırmasını engellersin

Ama bizde amaç ney milyonlarca lira dolar yurt dışına gideceğine biz ağır para cezaları vereleim bunu telafi edelim yurt içine yonlendirelim sirkeyelim

Önce yurt dışından neden oynuyor millet onu cöz sonra kaçak denilen illet biter zaten

