Yasa Dışı Bahis Masak

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik yürütülen teknik takip ve mali incelemeler son yıllarda Masak ve emniyet birimleri tarafından oldukça sıkılaştırılmıştır. Fintech kuruluşları ve dijital cüzdanlar üzerinden yapılan transferlerin geriye dönük olarak incelenmesi neticesinde kimlik bilgilerinin tespit edilmesi hukuki bir sürecin başlangıcı olabilir.

7258 sayılı kanun kapsamında yasa dışı bahis oynamanın cezası adli bir suç değil idari para cezasıdır. Bu ceza mülki idare amirlikleri tarafından uygulanır. Ancak kamu görevlileri için durum sadece para cezasıyla sınırlı kalmayabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından konu ele alındığında kumar oynamak veya yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmek kurum tarafından disiplin soruşturması açılmasına sebebiyet verebilir. Soruşturma neticesinde fiilin niteliğine göre kınama aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezalarla karşılaşılması muhtemeldir.

Daha önce bu durumla karşılaşanların deneyimlerine bakıldığında genellikle önce idari para cezasının tebliğ edildiği ve sonrasında kurumun bilgilendirilmesiyle disiplin sürecinin başladığı görülmektedir. Tespit edilen kişi sayısının fazlalığı sürecin zamana yayılmasına neden olsa da beş yıllık zamanaşımı süresi içerisinde her an bir tebligat gelme ihtimali bulunmaktadır. Bu süreçte en doğru yaklaşım yasal olmayan tüm platformlardan uzak durmak ve olası bir soruşturmada dürüstlük ilkesi çerçevesinde hareket etmektir. Konuyla ilgili gelişme yaşayan arkadaşlar tecrübelerini paylaşarak süreci netleştirebilir.