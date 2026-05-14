Doğuda çalışan öğretmene teşvik verilmelidir.


14 Mayıs 2026 09:33
Arkadaşlar günlerdir düşünüyorum bu atamaları çözmek için. Şimdi herkes batıya gitmek istiyor. Bu sebeple bizim doğuda çalışan öğretmene orayı daha cazip kılacak istekler bulmamız gerekir.

Ben bunun maddi bir karşılığı olmalı diye düşünüyorum. Doğuda çalışmak kolay değil sonuçta. O yüzden biraz sizin gibi düşündüm, diğer öğretmenler ne isterdi diye kafa yordum, camianın karakter özelliklerini aldım süzgecimden geçirdim. Evet konu net.

Batıdaki öğretmenlerin maaşlarını düşürmek lazım.

Batıdaki öğretmenlerin maaşı düşerse doğu daha cazip gelir ve öğretmenler doğuda kalmak ister. Böylece yer değiştirme tıkanıklığı ortadan kalkar.

Evet. Teşekkürler destekleriniz için.


m.r_f
Genel Müdür
14 Mayıs 2026 10:00

Sağlık bakanlığı bünyesindeki memurlar (doktor, hemşire, tıbbis sekreter vb.) için "riskli bölge tazminatı" gibi bir şey vardı. Ek ödeme alınırken (şimdiki adı teşvik) batıdakine göre daha yüksek bir tavanı olmasını sağlıyordu memurun. Böylece batıda çalışan muadilinden daha fazla kazanabiliyordu. Bunu batıdaki maaşı azaltmak şeklinde değil de, doğudakini arttırmak şeklinde uygulayabilirler tabi. Daha hoş olur. Ama aradaki fark doğuyu cazip hale getirecek kadar yüksek olmalı.


berkaydal
Genel Müdür
14 Mayıs 2026 10:24

Öğretmen olduğunuza emin misiniz? Bana değil gibi geliyorsunuz. Öğretmen olsaydınız benim gibi meslektaşınızın maaşının artmasını değil diğerlerinin azalmasını isterdiniz.

m.r_f, 28 dk. önce

atahoca
Müsteşar
14 Mayıs 2026 10:26

Diğer başlığınızla(!) beraber bu teklifi yapıyosanız. Biraz farklı versiyonu ile beraber düşünülebilir.

Bu arada madem doğuda çalışana zam verilemiyor, malum öğetmenlerin sayısı çok, batıdakinin maaşını düşürelim, anlayışı ne kadar da bazı anlayışlara benziyor. Fıkralarda cehenneme düşmüş de daha alttakinin bir üstündekinin ayağını çekip daha derine çekmeye çalışması gibi (Orada hesap bittiği için bu olmasa da insanlar burada batınca bazen başkalarını da aşağı çekmeye çalışıyor, doğru. Kendi şartlarının düzeltmesi için uğraşmayıp başkasını da düşürmeye çalışıyor. Hased. Başkasını da kendini de yiyip bitiriyor.)...

Yalnız... Doğu ve batı ayırtetmeksizin tercih edilmeyen, zor okullarda ayrı teşvikler iyi olabilir. Aynı şehirde bir okulda öğrencilere çiçek olun diyerek kontrol mümkünken diğer bir yerde ağlayarak sınıftan çıkanlar olabiliyor. Hatta yan yana iki okulda bile bu olabiliyor. Bence oralara özel yetiştirilmiş öğretmenler lazım. O da ayrı husus. Tamam da sadece bu kriter adil olur mu? Hayır. İyi yerde ama birisi sadece sınıfa girip çıkarken diğeri çok çalışıp ek katkılar (angarya değil, ona razı olunmasına kızıyorum) sunuyor. Ona da birşeyler yapmak lazım. Burada da net kriter olmayınca kime ne gideceği sorunu var.

