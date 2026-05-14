Hemşirenin hastaya yemek yedirmesi veya transferinde bulunması


Yoğunbakımda hemşirenin hastaya yemek yedirmesi veya bazı yerlere götürülürken transferinde bulunması gibi durumlar var. Hemşirenin görev sorumluluklarına bakınca hunları göremedim var mı böyle birşey?


Karizmaunl
Müsteşar Yardımcısı
14 Mayıs 2026 12:01

Hemşirelik Yönetmeliği uyarınca hemşirenin görevleri arasında; hastanın bakım gereksinimlerini belirlemek, günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmak, beslenmesini değerlendirmek ve bakım uygulamalarını yürütmek yer almaktadır. Bu nedenle yoğun bakımda hastaya yemek yedirilmesi, beslenmesine yardımcı olunması veya transfer sırasında güvenliğinin sağlanması hemşirelik bakım hizmeti kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle yoğun bakım hastalarında aspirasyon riski, monitörizasyon ve pozisyon takibi gibi nedenlerle bu işlemler klinik bakım sorumluluğunun bir parçası kabul edilmektedir. Ancak sürekli personel eksikliği nedeniyle hemşireye yardımcı personel işi yüklenmesi, görev tanımı ve iş yükü açısından ayrıca tartışılabilecek bir durumdur.

