Öğretmenlere memleketine gitme hakkı

Tayin meselesi neredeyse tamamen tıkanmış durumda. Buna çözüm üretebilmek amacıyla zorunlu hizmetini tamamlamış ve beş yılın üzerinde hizmet süresine sahip her öğretmene -en azından bir seferliğine- anne veya babasının memleketine gitme hakkı verilmeli. Batılı olanlar ailelerinin yanına dönemezken doğulu öğretmenler direkt ailelerinin yanına gidebiliyor. Burada batılı öğretmenlere karşı bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.

Tayin meselesi neredeyse tamamen tıkanmış durumda. Buna çözüm üretebilmek amacıyla zorunlu hizmetini tamamlamış ve beş yılın üzerinde hizmet süresine sahip her öğretmene -en azından bir seferliğine- anne veya babasının memleketine gitme hakkı verilmeli. Batılı olanlar ailelerinin yanına dönemezken doğulu öğretmenler direkt ailelerinin yanına gidebiliyor. Burada batılı öğretmenlere karşı bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.