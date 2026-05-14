Harcamadan önce birikim yapma fikri benim için aslında çocuk sahibi olduktan sonra daha anlamlı hale geldi. Önceden elime geçen parayı çok düşünmeden harcar, nasıl olsa tekrar kazanırım diye bakardım. Ama zamanla sadece bugünü değil, geleceği de düşünmem gerektiğini fark ettim. Özellikle çocuğum olduktan sonra onun geleceği için küçük de olsa düzenli bir şeyler biriktirme isteği oluştu. Bu süreçte 18 yaş altı BES konusu dikkatimi çekti. Araştırırken Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden bu sistemin çocuklar için de uygulanabildiğini gördüm ve çocuğum adına bir BES başlattım. Açıkçası ilk başta çok büyük bir karar gibi gelmedi ama zamanla bunun aslında uzun vadede çok değerli bir adım olduğunu düşünmeye başladım. Düzenli küçük katkılarla ilerlemek hem zorlamıyor hem de bir alışkanlık kazandırıyor. Şimdi geriye baktığımda, erken yaşta başlatılan bu tarz birikimlerin ileride gerçekten fark yaratacağını düşünüyorum. En önemlisi de sadece para biriktirmek değil, aynı zamanda geleceğe karşı daha bilinçli ve planlı hareket etme hissi veriyor.