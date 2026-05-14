Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Yılsonu Enflasyon Güncellemesi


14 Mayıs 2026 12:41
Bugün açıklanan tahmine göre temmuz zammı ne olur ?

AleksandırDelPiero
Aday Memur
14 Mayıs 2026 12:43
Normal şartlarda 30'dan aşağı olmaması lazım. Ama 12.5'tan yukarı olmaz diye düşünüyorum

Muhtarimm
Memur
14 Mayıs 2026 13:21

Yarın Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak. Oradan belli olur az çok.

Nisan ayında açıklanana göre Mayıs tahmini 1,82 ve Haziran tahmini 1,52'ydi.


Bayisimsiz
Memur
14 Mayıs 2026 13:23
Teşekkürler. Bakalım
Muhtarimm, 1 saat önce

Yarın Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak. Oradan belli olur az çok.

Nisan ayında açıklanana göre Mayıs tahmini 1,82 ve Haziran tahmini 1,52'ydi.


Muhtarimm
Memur
14 Mayıs 2026 13:27

12 Şubat 2026 tarihli enflasyon raporunda

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2026 yıl sonunda yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında; 2027 yıl sonunda ise yüzde 6 ile yüzde 12 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Enflasyonun 2028 yıl sonunda tek haneli seviyelere geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında istikrar kazanacağı öngörülmektedir.

Ara hedefler 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korunurken, 2028 yılı için yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

14 Mayıs 2026 tarihli enflasyon raporunda

Enflasyon ara hedefleri 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9 olarak

güncellenmiştir.


M Can
Genel Müdür
14 Mayıs 2026 13:50

Buçuk ali kardeşim, toplu sözleşmede, tahmini eflasyona göre % 11 + % 7 olarak imza atmıştı.

Şimdi çıkıp konuşsanıza ; imza attığımız enflasyon tahminini % 24'e güncellediniz memur ve emekisine en az 6 puan fark oluştu, bunu hemen istiyoruz desenize , neyi bekliyorsunuz.

