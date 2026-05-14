14 Mayıs 2026 16:08
Paşinyan Türk var dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan:

? Batımızdaki Türkiye?de 90.000.000 Türk var.

? Doğumuzdaki Azerbaycan?da 10.000.000 Türk var.

? Güneyimizdeki İran'da 35.000.000 Türk var.

? Bizden kaç tane var? 3 milyon.

? Artık hayal dünyamızdan çıkıp gerçekleri görmemiz gerekiyor.

