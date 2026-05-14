Disiplin ceza puanı

Arkadaşlar bir sorum olacak 2023 yılında maaş kesimi cezası aldım ve 3 ceza puanım olmuş oldu. Bugün de kınama cezam tebliğ edildi farklı bir konudan ama disiplin ceza puanım tebliğ edilirken son bir sene de 3 ceza puanım olduğunu son bir sene de re'sen bir cezam olduğunu son beş sene de ise üç ceza puanım olduğu tebliğ edildi. Son aldığım kınama cezasınin bundan hariç olduğu da tebliğ edildi. Durumu tebliğ yapana söyledim ama kendince aslında son beş yıl da üç ceza puanı demek istemişler gibi birşey söyledi. Bu durumda nereye itiraz etmeliyim ? Hukuk işlerinden bana yazı böyle geldi diyor tebliğ eden.