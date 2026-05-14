Dinlerdeki benzerliklerin nedeni nedir?


14 Mayıs 2026 22:31
[Yazı bana ait olup, isteyen istediği şekilde kullanabilir.]

Sevgili kardeşlerim, tanrıbilimde çoğu şey Hazreti İdris Aleyhisselamın cennete -alışılmışın dışında- ölmeden önce alınmasıyla başladı. Melekler bu olaydan dolayı Hazreti Allah Celle Celalühü'ye sitem ederek, Allah'ın insanlara çok değer verdiğini oysa meleklerin insanlardan daha çok Kendisi'ne ibadet ettiklerini beyan ederler. Hazreti Allah ise insanlara nefs, şeytan ve dünyalık meşgale verdiğini, bunların ise meleklerde olmadığını buyurmuştur. Bunun üzerine iki melek; HARUT ve MARUT, eğer Allah'ın kendilerine nefs ve şeytan verirse, insanların düştükleri günah batağına düşmeyeceklerini iddia ederler. Yani Allah'a karşı inatlaşırlar.

Bunun üzerine Harut ve Marut, dünyaya insan olarak indirilir. Teferruatıyla beraber bazı Kur'an-ı Kerim tefsir kitaplarında nakledilenler, burada kısaltılmıştır. Harut ve Marut günah işlerler. Allah ise onlara ya ahirette sonsuz azap çekeceklerini ya da dünyada kıyamete kadar -Kendisi ile iddialaşmanın cezası- azap çekeceklerini buyurur. Harut ve Marut dünya azabını tercih ederler. Allah Celle Celalühü, Harut ve Marut'u Babil'e göndererek onları,ayakları tavana asılı bir şekilde insanlara,cinlere ve şeytanlara 'büyü öğretmek' ile cezalandırır. (Bakınız Kuran-ı Kerim, İnek (Bakara) Suresi/ 102. ayet-i kerime.)

Hazreti İdris döneminden -ki Hazreti Adem ve Hazreti Şit'ten sonra ilk peygamber Hazreti İdris'tir- itibaren Harut ve Marut, kafir insan ve cinlere büyü öğretirler ve bu iki melekten öğrenilenler; halen bugün İsrail adındaki yahudi 'devleti'nin istihbaratı tarafından yoğun olarak kaynak alınmaktadır.

Bunun için çeşitli din ve tarih kitaplarında Harut ve Marut isimlerinin farklı dillerdeki versiyonlarıyla karşılaşmamız mümkündür. Çoğu müslüman, İnek (Bakara) Suresi 102. ayetteki Harut ve Marut gerçeğini, yanlış olarak Hazreti Süleyman peygamber ile başlatır. Ve böylece 'büyü, gizli cemiyetler' gibi konuların orijinini bulamazlar.

Hazreti İdris hakkında Müslümanların başucu kitabı TAM İLMİHAL SEADET-İ EBEDİYYE kitabımız, sayfa 1120'de şu açıklamayı yapmaktadır : "Eski Yunanlıların HERMES dedikleri kimse ve daha sonraki feylesofları, fizik, kimya ve tıp bilgilerini İdris Aleyhisselam'ın kitabından çaldılar." (devam edecek)


sevdam85
Aday Memur
14 Mayıs 2026 23:04

II

Alanında bütün kaynaklar, Hazreti İdris'in (Aleyhisselam), Kabiloğullarına gönderilmiş bir peygamber olduğu noktasında mutabıktır. Dolayısı ile Hermes de Kabiloğullarından olmalıdır. Türkiye Gazetesi yayınlarından Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi'de HERMES'in büyücü olduğu yazılıdır. Hazreti İdris, Babil'e gönderilmiş bir peygamberdir. Dolayısıyla Hermes'in Babil'de, Harut ve Marut ile ilişkilerinin olması mümkündür. Ancak "Amerikalı masonluk uzmanı Dr. Mackey tarafından seslendirilen bir teoriye göre, Hazreti İdris'in neslinden devredilen Kutsal Kabala'ya ilaveten, Kabil'in soyundan gelme Büyücü Kabalası, astroloji ve büyücülükle uğraşan Mezopotamya'nın yıldıza tapıcılarına yani Sabiilere miras kalmıştır." (*) Az yukarıda büyünün Babil'den geldiğini ve Kabiloğulları'ndan Hermes'in, Harut ve Marut ile yani büyü ile olan ilişkisinin mümkün olduğuna değinmiştik. Evet, ipuçları bir araya tamamlanırsa, 'Büyücü Kabalası'nı ilk şekillendiren HERMES'tir ve bunu o zamanki masonluğa 'kazandırmıştır' :

"Mason uzmanlar için HERMES, önem bakımından başta gelir, çünkü o, kendisi tarafından kurulan Gizemler'den ödünç alınan masonik inisiyasyon ritüellerini YAZAN KİŞİDİR. Masonik sembollerin hemen hepsi Hermetiktir." (**)

Tarihte ilk peygamber ile başlayan ilk cinni ve ins Şeytanlarının Allah kelamı ile mücadelesi şu ayette Allah tarafından bildirilir : En'am Suresi 112. ayet = "Böylece Biz HER peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. (...)" Yani tarihin başından beri insan şeytanları faaldir. Bunların kurdukları gizli cemiyetlerin eline Büyücü Kabalası geçtiği vakit, tarihin ilk devirlerinde derece derece Kabala ilmi verilmek üzere o zamanki 'MASON LOCALARI' yani proto-masonik birimler oluşur. Bu kişiler tarih boyunca Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i tahrif ederek Hak Dinin galebesini engellemeye çalışırlar. Kuran-ı Kerim ise Allah tarafından korunmaktadır. Bu proto-masonik cemiyetler, Kuran-ı Kerim'in yazısını tahrif edemeyince, Kuran-ı Kerim'in yorumunda tahrif yapmak için okları Sünnet-i Seniyye'nin yok edilmesi amacıyla, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a çevirirler. Adına 'KURAN MÜSLÜMANLIĞI' denilen bu sapık fırka halen faaldir, süreç bugün devam etmektedir.

Hazreti Adem babamızdan beri Kutsal Kabala'nın tahrif edilmemiş son nüshası, elimizdeki KUR'AN-I KERİM'dir. Diğer Kabala çeşidi olan Büyücü Kabalasına 'Şeytani Kabala' da denir ve içeriği; falcılık, kehanet-büyü yapımı gibi bilgiler, panteist inanca dayalı felsefi meseleler ihtiva eder.

"Antik kutsal geleneği aktaran gerçek Kabala yanında şeytani bir Kabala daha vardır." (Gougenot des Mousseaux)

(devam edecek)

