Dinlerdeki benzerliklerin nedeni nedir?

Sevgili kardeşlerim, tanrıbilimde çoğu şey Hazreti İdris Aleyhisselamın cennete -alışılmışın dışında- ölmeden önce alınmasıyla başladı. Melekler bu olaydan dolayı Hazreti Allah Celle Celalühü'ye sitem ederek, Allah'ın insanlara çok değer verdiğini oysa meleklerin insanlardan daha çok Kendisi'ne ibadet ettiklerini beyan ederler. Hazreti Allah ise insanlara nefs, şeytan ve dünyalık meşgale verdiğini, bunların ise meleklerde olmadığını buyurmuştur. Bunun üzerine iki melek; HARUT ve MARUT, eğer Allah'ın kendilerine nefs ve şeytan verirse, insanların düştükleri günah batağına düşmeyeceklerini iddia ederler. Yani Allah'a karşı inatlaşırlar.

Bunun üzerine Harut ve Marut, dünyaya insan olarak indirilir. Teferruatıyla beraber bazı Kur'an-ı Kerim tefsir kitaplarında nakledilenler, burada kısaltılmıştır. Harut ve Marut günah işlerler. Allah ise onlara ya ahirette sonsuz azap çekeceklerini ya da dünyada kıyamete kadar -Kendisi ile iddialaşmanın cezası- azap çekeceklerini buyurur. Harut ve Marut dünya azabını tercih ederler. Allah Celle Celalühü, Harut ve Marut'u Babil'e göndererek onları,ayakları tavana asılı bir şekilde insanlara,cinlere ve şeytanlara 'büyü öğretmek' ile cezalandırır. (Bakınız Kuran-ı Kerim, İnek (Bakara) Suresi/ 102. ayet-i kerime.)

Hazreti İdris döneminden -ki Hazreti Adem ve Hazreti Şit'ten sonra ilk peygamber Hazreti İdris'tir- itibaren Harut ve Marut, kafir insan ve cinlere büyü öğretirler ve bu iki melekten öğrenilenler; halen bugün İsrail adındaki yahudi 'devleti'nin istihbaratı tarafından yoğun olarak kaynak alınmaktadır.

Bunun için çeşitli din ve tarih kitaplarında Harut ve Marut isimlerinin farklı dillerdeki versiyonlarıyla karşılaşmamız mümkündür. Çoğu müslüman, İnek (Bakara) Suresi 102. ayetteki Harut ve Marut gerçeğini, yanlış olarak Hazreti Süleyman peygamber ile başlatır. Ve böylece 'büyü, gizli cemiyetler' gibi konuların orijinini bulamazlar.

Hazreti İdris hakkında Müslümanların başucu kitabı TAM İLMİHAL SEADET-İ EBEDİYYE kitabımız, sayfa 1120'de şu açıklamayı yapmaktadır : "Eski Yunanlıların HERMES dedikleri kimse ve daha sonraki feylesofları, fizik, kimya ve tıp bilgilerini İdris Aleyhisselam'ın kitabından çaldılar." (devam edecek)