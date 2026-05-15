15 Mayıs 2026 10:51
Cimere yazı yazmak için

amirler ne şekilde soruşturma geçirebilir cimere nasıl bir yazı yazılması gerekir


hakkan1
Aday Memur
16 Mayıs 2026 15:25
güzelce yazını yaz ama en son cümleye şunu kesin ekle "kimlik bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum " diye. o zaman amir soruşturma geçirir senin şikayet ettiğini de bir Allah'ın kulu anlamaz

birhabervar
Aday Memur
16 Mayıs 2026 15:43
yaw görmesi gereken kişiler görür her zaman sacmalamayın:)

tantanakan
Memur
16 Mayıs 2026 16:09
mutlaka elinde somut bir şey olsun bu çok önemli

Polisiye31
Aday Memur
16 Mayıs 2026 17:28

Kesinlikle kendı hesabınla yazma , basıma geldı ben hata yaptım sen yapma


kızılelma2023
Aday Memur
17 Mayıs 2026 00:06
şikayetimin sıralı amirlerimden başlayarak değerlendirilmesi diye yazmak en güvenlisi, dahada güvenlisi şikayetini eşimin dostunun yazması senin yaşadığın problemi görüp yazıyor gibi belirtmesi

kızılelma2023
Aday Memur
17 Mayıs 2026 00:08
cimer e yazmak suç değil sadece silsile atlandığı için soruşturma açılabiliyor sıralı amirlerden başlanarak yazarsan sorun olmaz şikayetinide vali yardımcısı ve emniyet müdürü görür. talimata göre işlemleri memur yapar
