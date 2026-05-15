Beyaz Toros


15 Mayıs 2026 11:20
Beyaz Toros, Türkiye'nin 1990'lı yıllarında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan gözaltında kaybetmeler ve faili meçhul siyasi cinayetlerle özdeşleşmiş bir siyasi semboldür. Dönemin kontrgerilla ve JİTEM faaliyetlerinde, güvenlik güçleri süsü verilmiş kaçırma aracı olarak kullanılmıştır. BBC +4

Tarihsel Arka Plan: 1990-1996 yılları arasında muhaliflerin, gazetecilerin ve sivillerin evlerinden alınıp bir daha haber alınamadığı karanlık dönemi temsil eder.

Simgeleşmesi: Dönemin cinayetleri ile anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım gibi figürlerin operasyonlarında ve devlet eliyle işlenen yargısız infazlarda bu araçların kullanıldığına dair yaygın iddialar ve tanıklıklar bulunmaktadır.

Kültürel Etki: Toplumsal hafızada ağır bir travmanın ve korkunun adı haline gelmiştir.

2023 yılına ise Bursaspor ? Amedspor maçında "Beyaz Toros", Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve Kurtlar Vadisi dizisindeki Pala karakterini gösteren pankartlar açıldı.

Maç sırası ve sonrasında şiddet olayları yaşandı, sahaya su şişeleri ve patlayıcı maddeler atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olayla ilgili Bursaspor'a çeşitli cezalar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Bursaspor taraftarlarına hitaben, "Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamasına dönemin Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Selahattin Demirtaş şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bizi tehdit ediyorlar. Biz gidersek yeniden JiİTEM gelir... İşte bunlar hem itiraf hem de tehdittir."

Tartışmanın derinleşmesi üzerine yeni bir açıklama yapan Davutoğlu ise "Beyaz Toroslu günlere bir daha geri dönülmeyecek, benim kastettiğim budur" ifadelerini kullandı.

