Sınıf Mevcutları (Eğitim-Nüfus-Norm-Sirkülasyon Bağlamında)

Sınıf mevcutlarının eğitim ortamına etkisi bellidir. Daha çok öğrenci ile ilgilenmek, takip etmek ve rehberlik yapmak eğitim ortamının geldiği hâle bakılınca daha fazla önem kazanmaktadır. Eğitimin bir süreç olduğu da meydandadır. Bu tarihlerde forumda üst üste açılan başlıklara rağmen pek değinilmeyen bir hususa parmak basmak istiyorum.

Nüfusun düştüğü herkesin malumu. Düşen nüfusla birlikte öğrenci sayıları da düşmekte, bu belli bir süre sonra normları da etkileyecektir. MEB'in bir ara sınıf mevcutlarını 20'ye düşürme planları vardı. Daha sonra belli miktarda düşüş olsa da sonradan bu uygulama rafa kalktı.

Emeklilik maaşlarındaki düşüşle beraber emekli olan öğretmen sayısının azalması, atama ve tayin sisteminin oturtulamaması vs. unsurlarla sirkülasyon azaldı. Bunun yanı sıra disiplin ve mobbing gibi eğitim ortamının huzuruna etki eden etmenler nedeniyle bazı rahatsızlıklar baş gösterdi.

Bütün bunlar göz önüne alındığı zaman mevzuatta niteliği artırıcı tedbirlerin yanı sıra eğitim ortamında huzurun sağlanması ve sınıf mevcutlarını eğitim için en uygun seviyeye çekmek yerinde bir uygulama olacaktır.