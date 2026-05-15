Norm fazlası atamalarında resen görevlendirme


15 Mayıs 2026 15:05
Merhaba. Norm fazlası olduğumda görev yaptığım ilçe dışındaki aynı ilçe grubundaki okulları yazma hakkım var mı? Yoksa öncelikle görev yaptığım ilçeyi daha sonra gruptaki diğer ilçelerin okullarını mı yazabilirim? Örnek veriyorum Pendik?te norm fazlası olduğumda tercih listeme Kartaldaki okulları yazarak başlayabilirim? (Pendik ve Kartal aynı grupta)


ziya64
Daire Başkanı
15 Mayıs 2026 15:08
Evet başlayabilirsiniz.

UK190120
Aday Memur
15 Mayıs 2026 15:44

Hocam tecrübenize saygısızlık yapmak istemem ama önce kendi ilçeni yazmak zorundasın diyen de var. Siz emin misiniz?

ziya64
Daire Başkanı
15 Mayıs 2026 16:19
Aslında doğru söylüyorlar şöyle; atamalar 3 aşamalı. 1.aşamada kendi ilçen, 2.aşama ilçe grubu, 3.aşama il.. eğer 1.aşamada tercih etmeyip re'sen de atanmazsanız o zaman sıra 2.aşamaya geliyor.

UK190120
Aday Memur
15 Mayıs 2026 16:53

Kendi ilçemi yazmayıp ilçe grubundan farklı bir ilçe yazarsam resene kesin kalıyor muyum? Resmi olarak kalıyorumdur ama uygulanıyor mu?

ziya64
Daire Başkanı
15 Mayıs 2026 17:06
kendi ilçenizi yazmazsanız kendi ilçenizde re'sen atanma ihtimaliniz var önce
