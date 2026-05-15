15 Mayıs 2026 19:53
İsrail tepkisine üç yıl hapis

Gazze hassasiyetiyle bilinen şarkıcı Yaşar İpek'in, İsrail'in yaptığı katliamlara tepki gösterdiği mesajlarındaki bazı ifadeleri nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın şikayeti sonucu yargılandığı davada, karar duruşması görüldü.

Şarkıcı Yaşar İpek, İsrail'in saldırganlığına tepki için paylaştığı mesajlardaki bazı ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezası aldı. Avukatı, müvekkilinin Türkiye'deki Yahudileri hedef almadığını, katliamları destekleyenlere tepki gösterdiğini savundu. İpek de "Olay öfke patlaması nedeniyle gerçekleşti" dedi.

