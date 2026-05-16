Ceza Zamanaşımı süresi bitmesi...

Adli bir konudan ötürü hakkımda 18 ay önce soruşturma açıldı. Açığa alındım.

Adli olarak ifade verdim, kyok verildi.

Sonrasında görevi kötüye kullanmaktan ayrı soruşturma açıldı, 13 aydır ifadem dahi alınmadı.

Emniyet ihraç istedi, il disipline çıktım, hiçbir şey demediler, dinleyip yolladılar. Sadece alt ceza istedikleri şeklinde bir duyum aldım. Yeni yönetmelik gereği tüm kararlar Ankara'ya gidiyormuş Onay için, alt ceza olsa bile...

Dün itibarı ile müfettiş raporunda da yazdığı gibi ceza zamanaşımı doldu.

Tarafıma yapılan herhangi bir tebligat yok.

Şimdi bundan sonra ne olacak bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

Göreve dönmem için nasıl bir izlenecek veya ben izlemeliyim?