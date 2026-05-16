Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Ceza Zamanaşımı süresi bitmesi...


16 Mayıs 2026 11:57
Ceza Zamanaşımı süresi bitmesi...

Adli bir konudan ötürü hakkımda 18 ay önce soruşturma açıldı. Açığa alındım.

Adli olarak ifade verdim, kyok verildi.

Sonrasında görevi kötüye kullanmaktan ayrı soruşturma açıldı, 13 aydır ifadem dahi alınmadı.

Emniyet ihraç istedi, il disipline çıktım, hiçbir şey demediler, dinleyip yolladılar. Sadece alt ceza istedikleri şeklinde bir duyum aldım. Yeni yönetmelik gereği tüm kararlar Ankara'ya gidiyormuş Onay için, alt ceza olsa bile...

Dün itibarı ile müfettiş raporunda da yazdığı gibi ceza zamanaşımı doldu.

Tarafıma yapılan herhangi bir tebligat yok.

Şimdi bundan sonra ne olacak bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

Göreve dönmem için nasıl bir izlenecek veya ben izlemeliyim?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisleristatistikler ne zaman aciklanacak2026 Mazeret atamalarıiş bankası Antalya ili, yaşam, çalışma şartları vs önerir misinizMal bildirimi yapmadım soruşturma geçiriyorumNeresi gelirDoğudan batı'ya 16-20 grubuMuğla iline geçici görev

Sözlük

bazı konu başlıklarının sonunda neden nokta olduğu 1 intikam almak 1 hayırlı cumalar 2 iran filmleri 1 günün filmi 1 şu an çalan şarkı 1 adile naşit 1 4 bin maaşlı çoban aranması 1 köy tavuğu 1 eski bir şarkı dinlerken hüzünlenmek 1

Son Haberler

İstanbul'da otobüs ek seferlerin satışına başlandıBakan Tekin: Eğitim sistemimizde kültüre daha fazla yer açacağızSeçimden kesime, saklamadan kıymaya kurban rehberiUmre turları için başvurular başladıKocaeli merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

2026 Mayıs Ayı Maaşlarımızı Yazalım2026 Mayıs ayi enflasyon tahmini / beklentisiTÜİK Başkanının Görevden Alınması Ve Temmuz ZammıTemmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisiHer Ayın 3. Günü Hiç Şaşmayan O Program