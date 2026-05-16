İsteğe bağlı iller arası + il dışı mazeret + il içi mazeret mümkün mü?

Eşimle gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir tayin planımız var. Mevzuata hakim olan arkadaşlarımızın fikirlerini almak istiyorum.

Eşim de ben de Ankara'da görev yapmaktayız. Branşlarımız da aynı.

Şu an devam etmekte olan isteğe bağlı iller arası tayinde eşim İzmir'e tayin isteyecek. Bizim branşımızda merkez ilçeler açılmadı. Bu yüzden Aliağa'yı yazacak. Bu arada Aliağa, İzmir'in merkez ilçeleriyle aynı grupta değil. Farklı bir ilçe grubunda. Diyelim eşim Aliağa'ya atandı.

Ben de temmuzda açılacak olan mazerete bağlı iller arası tayinde, eş durumundan İzmir'e tayin isteyeceğim. Malum, eşim İzmir Aliağa'ya atanmış olacak. Gerçi yaz tatili nedeniyle görevine başlamamış olacak ama sorun olacağını sanmıyorum. Temmuzda yapılacak mazerete bağlı il dışı tayinde İzmir'in bana açıldığını ve benim de merkezde bir ilçeye (örneğin Buca'ya) atandığımı varsayalım. Eşim Aliağa'da görev yaparken ben İzmir merkeze tayin isteyebiliyorum diye biliyorum. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin.

Eşimin bu noktada il içi mazerete başvurması için sanırım 1 yıl beklemesi gerekiyor. Geçen yılların mazeret tayin kılavuzlarında yazan maddeyi yanlış anlamıyorsam, il içi mazerete başvurmak için eşimin önce Aliağa'da bir yıl çalışması gerekiyor sanırım. Bu noktada da yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim.

Eşim Aliağa'da bir yıl çalıştıktan sonra, il içi mazeret tayinine başvurup eş durumundan İzmir merkeze, yani yanıma gelmek için tayin isteyecek. Eğer açık varsa da İzmir merkeze tayin olacak.

Bu anlattığım planda "olmaz" dediğiniz bir nokta var mı? Bir şeyi atlıyor muyuz? Bir yerde hata yapıyor muyuz? Mevzuata aykırı bir durum var mı?

Görüşleriniz benim için çok kıymetli. Vakit ayırıp yazabilirseniz çok sevinirim.

Şimdiden teşekkür ederim.