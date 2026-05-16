Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Bankacılık mı polislik mi?


16 Mayıs 2026 20:06
Merhaba,

Her açıdan bakmama yardım edin lütfen. 24 yaşındayım ve büyük bir bankada 2 yıldır çalışıyorum. Şartlarım şunlar şeffaf olacağım;

Haftaiçi 9-6 çalışma (nadiren mesai)

kariyer olanağım var, yükseldikçe maaş artışı şuanda başlangıç pozisyonundayım şubede. Maaşım primle ortalama 65k-70k + 13k yemek + yol oluyor

Resmi tatiller izin, sabit şube atama v.b yok istemedikçe

Satış baskısı var satış yaptığın kadar iyisin ve yükselirsin yoksa sıkıntı

Bazen öğle arana çıkamıyorsun yoğunluktan dolayı

Hayalim olan polislik mesleğini sizce tercih etmeli miyim? İstanbulda yaşıyorum polis olunca da İstanbul'da görev yapmayı tercih ederim çevrem ve ailem burada.


Fırtına6655
Aday Memur
16 Mayıs 2026 20:10
yazdıklarının tam tersi bı hayat istiyosan gel örneğin ucu açık mesai,sıfır lira para, sınırsız görev, mobbing dört beş kere tayin daha neler neler
