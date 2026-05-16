16 Mayıs 2026 21:39
sicil affı kanun taslağı meclise sunuldu
https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-milyonlarca-memuru-ilgilendiren-kanun-teklifi-19847848/ Memurlara yönelik sicil affını içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, kamu görevlilerinin geçmişte aldıkları bazı disiplin cezalarının özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik kayıt sistemlerinden silinmesi öngörülüyor. Play Video Memurlara yönelik sicil affını içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu."Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi" ile kamu görevlilerinin geçmişte aldıkları bazı disiplin cezalarının özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik kayıt sistemlerinden silinmesi öngörülüyor."KARİYERLERİNİ ETKİLİYOR"Teklifin genel gerekçesinde, kamu hizmetinin etkinliğinin yalnızca mevzuatın katılığıyla değil, çalışma barışının korunması ve kamu personelinin motivasyonunun artırılmasıyla mümkün olduğu belirtildi. Uzun yıllar önce verilen disiplin cezalarının memurların kariyerlerini, görevde yükselmelerini ve idari değerlendirmelerini olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulanan gerekçede, özellikle uyarma ve kınama gibi cezaların uzun süre personelin karşısına çıkarılmasının "ölçülülük, hakkaniyet ve rehabilitasyon ilkeleriyle bağdaşmadığı" ifade edildi.Teklifle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen personelin; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına ilişkin kayıtlarının affedilmesi düzenleniyor.BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDIDüzenlemede, devlet memurluğundan çıkarma cezası ise affın dışında tutuldu. Ayrıca terör suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarını açığa vurma ve kamu vicdanını yaralayan diğer suçlardan hüküm giyenlere verilen disiplin cezaları da kapsam dışında bırakıldı.CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın ortak imzasıyla sunulan teklifle, affa konu disiplin kayıtlarının kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde personel özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik sistemlerden silinmesi öngörülüyor

