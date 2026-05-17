Muvafakat süreci durdurma


17 Mayıs 2026 12:26
Merhabalar kpss ile başka bir kurumu kazandım ve kazandığım kurum çalıştığım kurumdan muvafakat için yazı gönderdi, kurumumun yazıyı onayladığını(olumlu olarak cevap verdiğini) öğrendim fakat bu süreçte ailevi nedenlerden ötürü geçiş yapmak istemiyorum. Geçiş yapmak istediğim kurum atama işlemlerine başlamadan önce vazgeçme hakkım var mı bunun için ne yapmalıyım?


kaanufuk25
Daire Başkanı
17 Mayıs 2026 12:36

Slmlr;

Muvafakat verilmiş, ama çalıştığınız Kurumunuzdan ilişiğiniz kesilmemiş ve kazandığınız Kurum da atanma onayınızı henüz almamış anladığım kadarıyla;

İvedilikle feragat ettiğinizi belirten bir dilekçe hazırlayıp, bunu hem Kurumunuza verin hem de kazandığınız Kuruma gönderin (fiziki teslim, elmek, belgegeçer vd.);

İlişiğiniz kesilmediği ve görevden ayrılmadığınız sürece sıkıntı olmaz kanımca!

