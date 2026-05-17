EKPSS Genel Engel - Zihinsel Engel Adaletsizliği - İmza Kampanyası / Destek Çağrısı

Sayın Yetkililer, ÖSYM Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman),

Ben, EKPSS lisans puanım ?. olan bir süreğen kronik hastalık (genel engel grubu) adayıyım. Yıllardır bu sınav için emek veriyorum. Ancak sistemdeki yapısal bir adaletsizlik nedeniyle atanma şansım ciddi şekilde engelleniyor.

Sorun şudur:

? Zihinsel engel grubu için hazırlanan sorular, genel engel grubuna (ortopedik, süreğen kronik, ruhsal vb.) göre çok daha basit düzeydedir. Bu adaylar 90-95-100 gibi çok yüksek puanlar alabilmektedir.

? Buna rağmen tercih ve yerleştirme aşamasında tüm engel grupları aynı lisans listesinde (aynı havuzda) sıralanmakta ve puan üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır.

? Sonuç olarak, zihinsel gruptan giren birçok aday yüksek puanlarıyla genel engel grubundan giren bizleri tercih sıralamasında geride bırakmakta ve kadroları doldurmaktadır.

Bu durum, farklı zorlukta sınavların aynı rekabete sokulması nedeniyle eşitlik ve adalet ilkesine aykırıdır. Pozitif ayrımcılık yapılırken, bir grubun dezavantajı diğer grubun aşırı avantajına dönüşmemelidir.

Taleplerimiz:

1. Zihinsel engel grubu için ayrı bir yerleştirme listesi oluşturulması veya kura sistemine geçirilmesi.

2. Genel engel grubu ile zihinsel engel grubu arasında ayrı sıralama yapılması.

3. En azından kontenjan ayrımı getirilerek adaletin sağlanması.

4. Konunun ivedilikle incelenerek yönetmelik değişikliği yapılması.

Bu sistem yıllardır aynı şikayetlere yol açıyor. Birçok arkadaşım aynı durumdan mustarip. Bizler de emek vererek, zor sorular çözerek sınavlara hazırlanıyoruz. Adaletli bir sistemde hakkımızı arıyoruz.

Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz.

Saygılarımla,

Ad-Soyad:

TC Kimlik No:

İletişim:

EKPSS Puanı: ? (Lisans)

Engel Grubu: Genel (Süreğen Kronik)

Tarih: 17.05.2026