Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

İhraç İdari Dava Ankara


17 Mayıs 2026 18:40
İhraç İdari Dava Ankara

merhabalar herkese. Ben gizli belgeleri yetksizi kişilerle paylaşmaktan ihraç oldum( kesinlikle GBT yapıp para almayla alakalı birşey değil) Nezarethanedeki şahsın görüntüsü ve bilgi notu ilk derece mahkemesi egmnin verdiği ihraç kararını gizli belge olduğunu aciklamadan alt ceza içinde takdir yetkisi demiş sadece. İstinafta bunu iptal ettirme şansım var mı istinafta aynı şekilde mi karar verir? Dosyada sadece benim samimi ikrarim var başka bilirkişi raporunda da mesajlar gorunmuyor diye rapor geldi?


Brkndl10
Memur
17 Mayıs 2026 19:19

İlk ydk kararında alt ceza vermeme gerekçesini yazdı mı egm


Emr001
Aday Memur
17 Mayıs 2026 19:22
yazmadı idare mahkemesi de takdir yetkisidir ben karisamam demiş geçmiş

Brkndl10
Memur
17 Mayıs 2026 20:02

Daha önce disiplin cezası olduğu için veya suçun ağırlığı dolayısıyla vs. yazıyorlar bu tarz birşeyip yazmayıp idare mahkemesi de alt cezanın gerekçelendirilmemesini uygun bulduysa Allah yardımcımız olsun sanırım idare mahkemesinden iptal almak çok zor

Emr001
Aday Memur
17 Mayıs 2026 20:04
idare mahkemesi takdir yetkisidir biz karışamayiz yazmış istinafta mi böyle yapar acaba
Emr001
Aday Memur
17 Mayıs 2026 20:06
EGM savunmasında takdir yetkisi demiş mahkemede takdir yetkisidir biz karışamayiz demiş ve savunmalarında da aynı şekilde egmnin
