Güvenlik Soruşturması

17 Subatta belge teslimiyle baslanan sureci hala bitiremedigimiz icin benim icin bir sonraki asamaya gecilemeyen surec.

3 martta ilgili birimden aranip yazinizi personel daireye iletiyoruz dendi. 6 martta atamanin yapilacagi merkez teskilat genel mudurluk ozluk biriminden arandim fakat o gun bugundur hala guvenlik sorusturmasinin sonuclanmasini bekliyorum. 50. is gunune giriyorum 18 mayis pazartesi sabahi itibariyle. toplamdaysa 11. haftanin icindeyiz.

personel daireden merkez atamayi arayip durum guncellemesi sormaya hicab duyuyorum artik cunku onlar da mit'e yazdik ama donus alamadik henuz demek disinda bir bilgi ver(e)miyor. onumuzdeki hafta yanit alinmazsa araya bir bayram tatili girerek is ve islemleri en iyi ihtimalle haziran basina sarkitacaklar.

bu basligi da muhtemel bekleyisle ilgili surecin 2026 senesinde nasil isledigini gormek isteyenler olur, ya da merak ederler belki diye aciyorum. cunku ben aradim; bulamadim. benimle ilgili sureci de gelisme oldukca bu post altinda yazacagim.