Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Sakal Bıyık Danıştay Kararı


17 Mayıs 2026 21:16
Arkadaşlar sakal bıyık bildiğiniz üzere 12. Danıştay'ın aldığı oy çokluğu kararıyla sonuca bağlandı şimdi nasıl bir yol izleyecez resmi gazete yayınlanması mi lazım ve yayınlanması lazımsa ne zaman yayınlanır

Cümleten hayırlı akşamlar saygılarımla ...


E.Kayı Han
Editor
17 Mayıs 2026 23:31

Ne gibi bir karar aldı.


E.Kayı Han
Editor
17 Mayıs 2026 23:35

Danıştay 12. Dairesi 2022 yılında sakal ve bıyık düzenlemesini iptal etti ve bu karar resmi gazetede yayınlandı. O karar oy birliği ile alınmıştı.

Şimdi siz oy çokluğu resmi gazete falan deyince yeni bir karar mı var diye merak ettim açıkçası.


Adaletbaksaglikbak
Aday Memur
17 Mayıs 2026 23:45

https://karararama.danistay.gov.tr/getDokuman?id=1206757700&arananKelime=%C4%B0nfaz%20ve%20koruma

Dava konusu Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin infaz ve koruma başmemurları ve memurları yönünden İPTALİNE,

Bu bağlamda infaz ve koruma basmemurlari ve memurları sakal bıyık bırakabilir kararına bağlandı

Bunu demek istemiştim yanlış anlasilmisim kusura bakmayın

Burdaki karara karşılık infaz koruma memurları arkadaşlarımdan nasıl bir yol izlememiz gerektiği hususunda bilgi alışverişi yapmak istedim

Son olarak bu karar 2025 te alınmış gozuksede bu karar yeni duyruldu

E.Kayı Han, 52 dk. önce

