Editörler : E.Kayı Han

Maaş Aldığınız Bankaya Borçlanmayın.


Allah'a şükür bu zamana kadar icralık durumum olmadı. Çevremdeki arkadaşlardan maaş aldığı bankaya borçlanıp, maaşı yattığı gün borcunun taksitinin resen tahsilatı yapılıp da maaşını kullanamayan çok arkadaş gördüm. İcralık olup da rengi sarı olan bankadan maaş alan meslektaşların maaşlarını eline almadan tahsilat yapıldığını çok duydum.

Geçenlerde aşağıda linkini paylaştığım konuyu incelerken meslektaşın birisinin yazdığı yorum dikkatimi çekti. O yorumu düşündükçe ve arkadaşların anlattıklarıyla da harmanlayınca, tecrübeli arkadaşların tecrübelerinden istifade etmek gerektiğine kani oldum ve sizin için bu konuyu açmak istedim.

Aşağı linkini bıraktığım konuda arkadaş detaylı yazmış. Kısacası maaş aldığınız bankaya borçlanmayın. Hayat size zehir olur, sizi çıkmaza sokar.

Karakarta11903
Aday Memur
18 Mayıs 2026 08:55

çoğu büyük bankalara borçlanmışımdır, hesaba para attığımda kimisi 2-3 saat sonra çekiyor. Vakıfbank denilen kan emici 12.23.31 de para gönder, 12.23.32 de anında çekiyor. geçen maaş sisteme düştüğü an çektim. Yapılandırmak istiyorum yapılandırmıyorlar. Bunları Allaha havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Maaş hesabımı değiştirdim yine fark etmiyor. 1 saniye sonra parayı çekiyor. Şimdi kafaya taktım hedefim 3-4 ayda eksi hesabı tamamen kendi imkanlarımla kapatmak.


adlt14
Aday Memur
18 Mayıs 2026 10:32
peki bilmediğim için soruyorum kredi borcumu kaç ay ödemezsem haciz gelir yada avukata devredilir teşekkürler
