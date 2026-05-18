Allah'a şükür bu zamana kadar icralık durumum olmadı. Çevremdeki arkadaşlardan maaş aldığı bankaya borçlanıp, maaşı yattığı gün borcunun taksitinin resen tahsilatı yapılıp da maaşını kullanamayan çok arkadaş gördüm. İcralık olup da rengi sarı olan bankadan maaş alan meslektaşların maaşlarını eline almadan tahsilat yapıldığını çok duydum.

Geçenlerde aşağıda linkini paylaştığım konuyu incelerken meslektaşın birisinin yazdığı yorum dikkatimi çekti. O yorumu düşündükçe ve arkadaşların anlattıklarıyla da harmanlayınca, tecrübeli arkadaşların tecrübelerinden istifade etmek gerektiğine kani oldum ve sizin için bu konuyu açmak istedim.

Aşağı linkini bıraktığım konuda arkadaş detaylı yazmış. Kısacası maaş aldığınız bankaya borçlanmayın. Hayat size zehir olur, sizi çıkmaza sokar.

