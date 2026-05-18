18 yaş altı BES: erken fırsat mı, erken finansal karar mı?

Acil bir durum olduğunda ya da ev araba alırken kullanamayacağım bir para ne işe yarar?

%20 devlet katkısının %5'i vergiye %2-3'u aldığınız fonların Yönetim ücretine gider. Size kalan % 12'de devlet tahvili ve yerli borsada (devletin istediği yatırım) değerlenir, faiz düşük ise enflasyona yenilir çöp olur.

Devlet katkisi %30'dan 20'ye indi yakın zamanda

Yani bu %20 dvk ya ve %5 vergiye güvenmeyin her an değişebilir. Ve bütün şirketlerin amacı para kazanmaktır, hiçbir şirket senin için çalışmaz asıl amacı sana Bir şey satıp para kazanmak.

