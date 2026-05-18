18 yaş altı BES: erken fırsat mı, erken finansal karar mı?


18 Mayıs 2026 13:24
18 yaş altı BES konusu aslında erken mi, doğru mu diye çok tartışılan bir konu. Bence burada kritik nokta şu mesele yaş değil, başlama zamanı. Bir yandan bakınca 18 yaş altı BES?e erken başlamak ciddi bir fırsat. Çünkü zaman en büyük avantaj. Ne kadar erken başlanırsa birikim o kadar uzun vadeye yayılıyor, devlet katkısından daha uzun süre faydalanılıyor ve küçük tutarlar bile yıllar içinde büyüyebiliyor. Ayrıca erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanmak da ayrı bir artı ama diğer taraftan bu, bilinçli verilmesi gereken bir finansal karar. BES sabırlı bir sistem çünkü kısa vadede değil, uzun vadede anlam kazanıyor. Ben de bu noktada çocuğum için Türkiye Sigorta üzerinden BES başlattım. Açıkçası en çok hoşuma giden şey, küçük birikimlerle başlayıp zamanla ciddi bir geleceğe dönüşebilmesi oldu. Kısacası, doğru planlandığında erken yaşta BES bir yük değil, geleceğe yapılan güçlü bir yatırım oluyor.


Muiddin
Aday Memur
18 Mayıs 2026 13:56

Şimdi reklamlar.

Acil bir durum olduğunda ya da ev araba alırken kullanamayacağım bir para ne işe yarar?

%20 devlet katkısının %5'i vergiye %2-3'u aldığınız fonların Yönetim ücretine gider. Size kalan % 12'de devlet tahvili ve yerli borsada (devletin istediği yatırım) değerlenir, faiz düşük ise enflasyona yenilir çöp olur.

Devlet katkisi %30'dan 20'ye indi yakın zamanda

Yani bu %20 dvk ya ve %5 vergiye güvenmeyin her an değişebilir. Ve bütün şirketlerin amacı para kazanmaktır, hiçbir şirket senin için çalışmaz asıl amacı sana Bir şey satıp para kazanmak.

Bende çok sıkılmış olmalıyım, böyle değersiz bir ortam için 5 dakika boyunca böyle bilgilendirici yazı yazıyorum.

Rica ederim.

