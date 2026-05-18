18 yaş altı BES: avantaj mı, erken karar mı?


18 yaş altı BES: avantaj mı, erken karar mı?

18 yaş altı BES konusu aslında erken mi, doğru mu? diye çok tartışılan bir konu. Bence burada kritik nokta şu mesele yaş değil, başlama zamanı. Bir yandan bakınca 18 yaş altı BES?e erken başlamak ciddi bir fırsat. Çünkü zaman en büyük avantaj. Ne kadar erken başlanırsa birikim o kadar uzun vadeye yayılıyor, devlet katkısından daha uzun süre faydalanılıyor ve küçük tutarlar bile yıllar içinde büyüyebiliyor. Ayrıca erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanmak da ayrı bir artı ama diğer taraftan bu, bilinçli verilmesi gereken bir finansal karar. BES sabırlı bir sistem kısa vadede değil, uzun vadede anlam kazanıyor. Ben de bu noktada çocuğum için Türkiye Hayat Emeklilik üzerinden BES başlattım. Açıkçası en çok hoşuma giden şey, küçük birikimlerle başlayıp zamanla ciddi bir geleceğe dönüşebilmesi oldu. Kısacası, doğru planlandığında erken yaşta BES bir yük değil, geleceğe yapılan güçlü bir yatırım oluyor.

