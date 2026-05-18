Doktora sürecinde yapılan yayınlar açıktan atamada kullanılabilir mi?


18 Mayıs 2026 13:41
hocalarım merhabalar, doktora tez sürecinde yaptığım yayınların ilk atamada kullanılıp kullanılmadığına dair çelişkim var. Başvuracağım üniversite yönetmeliğinde doktora öncesi sonrası diye bir madde yok fakat doçentlik için doktora sonrası şartı var. Bu hususta doktora tez sürecinde yaptığım yayınlar puanlanır mı? Bilgilendirme yaparsınız sevinirim.


spesi
Aday Memur
18 Mayıs 2026 18:39

Tabi ki kullanılır hocam.

Eğer üniversite kriterlerde doktora tezinden çıkan yayınlar için ayrı bir başlık açmamış ise diğer yayınlarınızla birlikte puanlayabilirsiniz


shqiptar22
Aday Memur
18 Mayıs 2026 18:52
lisansüstü tezlerden üretilmiş en az 1 yayın maddesi var onu sağlıyorum zaten hocam onun haricinde şuan alanımdan elimde 3 makale var duruma göre dergiye gönderip yayın sürecini başlatırım hocam teşşekür ederim
