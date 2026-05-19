Editörler : gül-feşan

Bilgisayar mühendislerine sorularım


19 Mayıs 2026 18:02
Bilgisayar mühendislerine sorularım

Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Uzun süre özel sektörde çalıştıktan sonra yaklaşık bir sene önce işten çıkarıldım. Ekonomik kriz, yapay zeka etkisi ve yaşımın ilerlemiş olmasından dolayı iş bulamadım. Bundan sonra iş bulsam da bu saydığım nedenlerle bu işin de çok fazla süreceğini sanmıyorum.

Sözleşmeli bilişim personeli konusunu biliyorum ama .NET ya da Java tecrübem yok. O pozisyonlara giremem.

KPSS?ye hazırlanmaya başladım. Merkezi atamayla 2026 veya 2028 puanıyla atanmayı planlıyorum.

Şu anda freelance olarak çalışıyorum. Kendi şahıs şirketim var.

Sorularım şunlar:

1. Kamuda çalışırken aynı zamanda freelance işlerimi devam ettirebilir miyim? Şahıs şirketimi kapatmam gerekirse kapatırım. Şimdilik Bağkur primi ödemek için açık tutuyorum. Freelance ödemeleri alternatif kanallardan almam mümkün.

2. Çalıştığınız odalar kaç kişilik? Çalışma masama kendi laptopumu ve ekranımı kursam sorun olur mu? Gün içinde bazen çevrim içi toplantılara katılmam gerekebiliyor. Toplantılarda çok aktif değilim, toplantı 1 saat de sürse benim konuşma sürem 5 dakikayı geçmez. Ama açık ofis ortamındaysam toplantıya girdiğim çok net dışarıdan belli olur.

